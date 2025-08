Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli ufficializzano il loro ritorno di fiamma sui social (VIDEO)

News VIP

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono di nuovo una coppia: arriva l'annuncio ufficiale sui social dei due amati ex allievi della 21esima edizione di Amici.

È ufficiale! Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono tornati insieme due anni dopo l’annuncio della drastica rottura. La conferma è arrivata dai due ex allievi della 21esima edizione di Amici, che nelle ultime ore hanno pubblicato foto e video sui social che li mostrano felici e innamorati.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli di nuovo insieme: l'annuncio ufficiale

Ritorno di fiamma tra due ex amatissimi e chiacchierati allievi di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, che erano stati paparazzati insieme due weekend fa a Napoli, prima al concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano, poi alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese. Se inizialmente nessuno dei due aveva confermato o smentito il gossip circolato sul loro riavvicinamento, oggi è arrivata l'ufficialità!

A confermare il ritorno di fiamma sono stati proprio i diretti interessati. Dopo la foto del bacio pubblicata dal settimanale Chi, Nunzio e Cosmary hanno infatti deciso di rompere il silenzio sui social e condividere un romantico video che li ritrae insieme, felici e innamorati.

In sottofondo le parole del film Le pagine della nostra vita: "Si, noi siamo così! Noi litighiamo! Tu dici a me che sono un arrogante figlio di pu***na e io ti dico quando sei una rompico****ni! E lo sei, il 99% del tempo! E non ho paura di offenderti, tanto ti bastano due secondi di recupero per passare alla rottura di co****ni successiva! Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile! E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te! Io voglio tutto di te, per sempre! Io e te, ogni giorno della nostra vita!". Una dedica che ha entusiasmato tutti i numerosi fan dei due giovani ballerini, che speravano di rivederli insieme.

La storia di Nunzio e Cosmary

Per la gioia di tutti i fan di Amici, il latinista Nunzio Stancampiano e l'ex velina Cosmary Fasanelli sono di nuovo una coppia! I due si sono conosciuti nel famoso e seguito talent show di Maria De Filippi quando la ballerina era ancora fidanzata con Alex Wyse. Dopo essere stata eliminata dal talent show di Canale 5 e dopo aver chiuso la relazione con il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, Cosmary si era avvicinata al giovane latinista e allievo di Raimondo Todaro.

Nel settembre del 2022 fu proprio Nunzio a rendere pubblica la loro relazione, mostrando foto di coppia. Nell’agosto del 2023, però, i due si sono lasciati per presunti tradimenti di lui, che però Cosmary ha prontamente smentito: "Mi dissocio da qualsiasi voce di tradimenti o altro. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita". A quanto pare, però, il sentimento tra i due giovani ballerini non era per niente finito! A distanza di due anni dalla rottura, Nunzio e Cosmary sono tornati insieme!

