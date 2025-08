Amici, Angelina Mango pronta a tornare a Sanremo 2026? L'ultima indiscrezione

News VIP

Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, sarebbe pronta a tornare in gara per l'edizione 2026 della kermesse italiana. Spunta un'indiscrezione!

Angelina Mango sarebbe pronta a tornare sul palco dell'Ariston per prendere parte al Festival di Sanremo 2026: l'ex allieva di Amici 22 e vincitrice di Sanremo 2024 è reduce da un periodo di pausa, dovuto ad alcuni problemi alle corde vocali che l'hanno spinta ad annullare il tour italiano. Ma sembra che la cantante sia pronta a tornare sulle scene e abbia intenzione di scegliere il prestigioso palco di Sanremo per il suo ritorno.

Amici, Angelina Mango pronta a tornare sulle scene

Angelina Mango, figlia del noto cantautore Pino Mango e di Laura Valente, è stata una delle ex allieve della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è fatta conoscere per il suo grande talento. Classificatasi seconda dietro Mattia Zenzola, Angelina Mango ha poi partecipato a Sanremo 2024 con il brano La noia e ha trionfato, vincendo la kermesse. Il periodo successivo alla vittoria di Sanremo è stato seguito da una serie di trionfi e successi: l'uscita del brano Melodrama e dell'album Poké Melodrama hanno portato Angelina Mango a diventare una delle giovani artiste più note del Paese e a riscuotere un enorme successo.

Nell'autunno del 2024, l'artista avrebbe dovuto partecipare a diversi tour, uno europeo e uno italiano, ma improvvisamente, a causa di un problema di salute, una rinofaringite acuta, Angelina Mango ha deciso di annullare il suo tour. Sui social, la cantante aveva postato la pagina di un diario sul quale aveva scritto alcuni pensieri da condividere con i suoi followers: in quelle pagine, l'artista ha rivelato che aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dalla musica, per concentrarsi sulla sua salute mentale, oltre che fisica. Così facendo, Angelina Mango ha seguito le orme di Sangiovanni, altro ex allievo del talent di Canale 5, che dopo Sanremo 2024 ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal suo lavoro.

A distanza di mesi da quell'annuncio, Angelina Mango non ha ancora ripreso i suoi impegni lavorativi, ma stando a una nuova indiscrezione, sembra che si stia preparando per Sanremo 2026.

Amici, Angelina Mango sta preparando il suo ritorno per Sanremo 2026

Dopo la vittoria di Sanremo 2024 e l'esperienza all'Eurovision Song Contest, per Angelina Mango è iniziato un periodo di grandi impegni lavorativi, ai quali l'artista ha deciso di mettere un freno lo scorso autunno. Tuttavia, sembra che l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi abbia deciso di preparare il suo ritorno per un palco molto importante, quello dell'Ariston. Dopo aver deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, per tornare all'Università e riprendere a studiare, oltre che occuparsi della sua salute mentale, Angelina Mango ha deciso di preparare il suo ritorno sulla scena musicale scegliendo il palco di Sanremo 2026 per tornare a cantare.

L'ultima indiscrezione è stata riportata da Amedeo Venza, esperto di gossip della rete, che ha rivelato dal proprio profilo Instagram che Angelina Mango sta per tornare con un nuovo brano che presenterà a Sanremo 2026:

"Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno...in programma un nuovo pezzo per Sanremo!"

Scopri le ultime news su Amici