Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli ancora insieme in un nuovo scatto: manca solo l'ufficialità

Manca solo l'ufficialità per confermare il ritorno di fiamma tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli: ecco l'ultimo scatto che li ritrae insieme!

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono tornati insieme: dopo settimane di segnalazioni e indiscrezioni, dovute ai fan che li avvistavano insieme nello stesso luogo, un nuovo scatto pubblicato in esclusiva dal settimanale Chi toglie ogni dubbio. Ora, non resta che attendere l'ufficialità da parte dei diretti interessati.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli ancora insieme

Da tutta l'estate continuano a susseguirsi segnalazioni e avvistamenti dei due ex allievi di Amici di Maria De Filippi: i due ballerini, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, si sono conosciuti all'interno del talent di Canale 5, ma la loro storia è sbocciata solo una volta terminato il programma. All'interno della scuola, infatti, Cosmary si era avvicinata al cantante Alex Wyse, ma tra loro tutto si era concluso all'indomani della fine di Amici. Una volta fuori, Cosmary e Nunzio avevano iniziato una relazione romantica che sembrava procedere per il meglio.

Poi, nell'estate del 2023 diversi rumors su una crisi tra i due ex allievi di Amici avevano preoccupato i fan: con un annuncio, Cosmary aveva confermato la veridicità di quelle voci, dichiarando che lei e Nunzio avevano deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore a causa di divergenze caratteriali. Purtroppo, l'addio non era avvenuto in maniera del tutto pacifica, dato che Nunzio aveva lanciato diverse frecciatine all'ex fidanzata, che a sua volta aveva replicato smentendo categoricamente tutte le accuse del ballerino.

A distanza di due anni dalla fine della loro relazione, tuttavia, sembra che il sentimento che legava i due ex allievi non si sia affievolito e li abbia spinti a riprovarci. I due ballerini sono stati avvistati insieme al concerto di Geolier a Napoli, ma è alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese che si è verificato l'evento che ha confermato il ritorno di fiamma tra i due.

Amici, il settimanale Chi pubblica uno scatto che toglie ogni dubbio: Nunzio e Cosmary sono tornati insieme

In occasione del compleanno di Teresanna Pugliese, con cui Nunzio Stancampiano ha condiviso l'esperienza dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, il ballerino si è presentato insieme a Cosmary Fasanelli. La ballerina ed allieva di Amici di Maria De Filippi non era presente in qualità di amica, ma di fidanzata di Stancampiano. E a provarlo ci sarebbero gli scatti in esclusiva pubblicati dal settimanale Chi.

Nella foto della rivista, infatti, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono intenti a scambiarsi un dolce bacio. A corredo della foto il settimanale ha aggiunto che i due ex allievi di Amici 21 "dopo questo periodo di distanza, hanno deciso di darsi un’altra possibilità, consapevoli che il loro sentimento non è mai davvero svanito. Ora affrontano la relazione con maturità, pronti a lasciarsi alle spalle gli errori del passato" Ora, non resta che attendere l'ufficialità del ritorno di fiamma da parte dei diretti interessati!

