Amici, Mew senza filtri: le parole sul talent show di Maria De Filippi e sulla fine della relazione con Matthew

La giovane cantante Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e vuota il sacco su Matthew: "Annunciare la fine della mia storia con Matthew mi ha alleggerita molto".

Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Vanity Fair, la giovane cantante è tornata a parlare della sua intensa esperienza vissuta nel talent show di Maria De Filippi, della recente rottura con Matthew e presentato il suo nuovo singolo "Empatia".

Le confessioni inedite di Mew

Mew era una delle candidate alla vittoria di Amici 23, che alla fine ha visto trionfare Sarah Toscano. La giovane cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini aveva fatto molto parlare di lei sia per il suo grandissimo talento che, soprattutto, per la sua improvvisa scelta di abbandonare il fortunato talent show di Canale 5. A distanza di un anno dal suo addio, Valentina ha rilasciato una nuova intervista a Vanity Fair in cui non ha nascosto di avere qualche rimorso:

Lasciare Amici è stata una scelta consapevole. Ci sono dei momenti in cui mi chiedo come sarebbe andata se fossi rimasta e come sarebbe la mia vita oggi. Un po' il rimorso c'è, perché c'è una parte di me che avrebbe voluto scoprire cosa sarebbe potuta andare a finire. Lucidamente, però, penso di aver fatto la scelta giusta per quel momento della mia vita. Sarò sempre grata a quel posto per avermi tirato fuori tante cose, ma non penso ci possa essere mai un futuro lì per me.

La sua esperienza nella scuola di Amici è stata davvero molto intensa e caratterizzata anche dalla storia d'amore con il cantante Matthew. Le cose, però, non sembrano essere andate nel verso giusto visto, solo pochi giorni fa, l'ex allieva ha annunciato sui social la loro rottura, spiazzando tutti i fan del programma. A tal proposito, Mew ha rivelato:

Ho deciso di condividere pubblicamente la fine della mia relazione con Matthew per svariati motivi. Il primo era che non trovavo piacevole aprire i social e continuare a vedere i vari montaggi di me e Matthew insieme. Il secondo è che, essendo nati pubblicamente, mi sembrava giusto far sapere a chi ci aveva sostenuto che la nostra storia era finita. Scriverlo su Instagram mi ha alleggerita molto, perché mi ha permesso di mettere un punto a qualcosa che mi stava pesando.

I ragazzi in gara al Serale

Cresce l'attesa per la nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Prima di cominciare la gara, infatti, scopriremo il destino di Chiara Bacci e TrigNO. Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ultimo appuntamento non c'è stata nessuna eliminazione per la mancanza del voto del giudice Cristiano Malgioglio.

"Al momento rimanete tutti e due in casetta. Il finale attualmente non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima puntata" ha dichiarato Maria De Filippi in collegamento con i due giovani innamorati, che non sono riusciti a nascondere il loro entusiasmo per la mancata eliminazione.

Visto il finale inaspettato, dovuto alla presa di posizione di Malgioglio, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono sempre otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con la settima puntata del Serale.

