Amici 24, colpo di scena al Serale: Chiara e TrigNO restano nella scuola (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena al Serale di Amici 24. Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare l'eliminato della serata e sia Chiara Bacci che TrigNO restano nella scuola, almeno per il momento!

La sesta puntata del Serale di Amici 24 non ha visto eliminati! Il giudice Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e scegliere chi salvare tra Chiara Bacci e TrigNO (Pietro Bagnagrande). Come annunciato da Maria De Filippi, i due allievi conosceranno il loro destino all’inizio del prossimo appuntamento.

Nessun eliminato ad Amici 24

Colpo di scena sul finale della sesta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 26 aprile 2025. La ballerina Chiara Bacci e il cantante TrigNO (Pietro Bagnagrande) si sono scontrati al ballottaggio finale. A grande sorpresa, però, Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e scegliere chi eliminare dalla gara. In attesa di scoprire la scelta del giudice, i due innamorati sono tornati in Casetta e si sono lasciati andare agli ultimi momenti insieme, tra abbracci e lacrime.

"Mi hai migliorato la vita" ha detto la ballerina con la voce rotta dal pianto "Adesso mi sento molto più me stessa, non pensavo che questo posto potesse darmi così tanto". "A me ha dato te" ha prontamente risposto il cantante, visibilmente preoccupato. A far luce sulla situazione ci ha pensato Maria De Filippi che, in collegamento con i due allievi della scuola, gli ha comunicato una notizia davvero inaspettata:

Leggi anche La verità di Senza Cri

Vi ricordate il momento finale? Il voto di Cristiano sarebbe determinante. Quindi al momento rimanete tutti e due in casetta. Il finale attualmente non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima puntata. Verranno chiamati tutti e tre o solo lui. Non so ancora nulla, in settimana vi dico tutto.

I ragazzi in gara al Serale

Nessuna eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Trigno (Pietro Bagnagrande) e Chiara Bacci resteranno all’interno della scuola di Amici per la mancanza del voto del giudice Cristiano Malgioglio. L'allievo di Anna Pettinelli e la ballerina della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi conosceranno il loro destino all’inizio del prossimo appuntamento con il talent show di Canale 5.

Visto il finale inaspettato, quindi, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono ancora otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con la settima puntata del Serale.

Scopri le ultime news su Amici.