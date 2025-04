Amici 24, Elena D'Amario sul suo nuovo ruolo di giudice: "So cosa significa essere lì. Quando Maria me l'ha chiesto è..."

News VIP

Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, insieme a Cristiano Malgioglio, la ballerina professionista Elena D'Amario ha parlato del suo nuovo ed emozionante ruolo di giudice al Serale di Amici 24.

Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario sono, insieme ad Amadeus, i giudici del Serale della 24esima edizione di Amici. Ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, il noto paroliere e l'amata ballerina professionista si sono raccontati e parlato del loro rapporto nato nel talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Elena D'Amario

Elena D’Amario è uno dei volti più amati e apprezzati di Amici. Chi segue quotidianamente il talent show di Maria De Filippi, anche nella sua fase pomeridiana, conosce molto bene la ballerina. Elena ha infatti rivestito prima il ruolo di allieva, poi di professionista, e infine, di giudice del Serale insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, insieme al noto paroliere, la coreografa ha fatto un bilancio della sua carriera e parlato del suo dell’esordio in giuria:

È stata un’emozione incredibile quando Maria mi ha chiesto questa cosa, è una grande responsabilità, bellissima. Un privilegio, un onore e quello che mi sono detta dall’inizio è di esprimere i miei pensieri non come giudizi, ma come strumenti per migliorarsi, con competenza, tecnica, ma senza perdere la tenerezza perché so cosa significa essere lì. Sta andando benissimo, sono contenta, mi sto divertendo tantissimo.

Chiuso l'argomento Amici, la D'Amario ha parlato dell'amore e della sua situazione sentimentale. Dopo la rottura con l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo, la ballerina professionista sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un'altra persona. Stuzzicata dalla Toffanin, infatti, Elena ha lasciato intendere di essere attualmente impegnata:

In amore vince chi fugge Silvia. Tempo al tempo, a Natale ti avevo detto che l’amore non va mai in vacanza. Io ho il sogno di avere una famiglia, non cerco l’amore perfetto, ma quello vero sì, ci credo tantissimo. Siamo a buon punto, anche se dobbiamo ancora capire.

Chiara e TrigNO in bilico ad Amici

Cresce l'attesa per la settima puntata del Serale di Amici 24. Prima di cominciare la gara, infatti, scopriremo il destino di Chiara Bacci e TrigNO. Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ultimo appuntamento non c'è stata nessuna eliminazione per la mancanza del voto del giudice Cristiano Malgioglio. "Al momento rimanete tutti e due in casetta. Il finale attualmente non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima puntata" aveva confessato Maria De Filippi ai due allievi informandoli della situazione.

Visto il finale inaspettato, quindi, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono ancora otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

