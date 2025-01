Amici, Loredana Errore ricorda la sua esperienza nel talent: "Non è stato un periodo facile..."

News VIP

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi Loredana Errore ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza nel talent. Ecco cosa ha raccontato!

Ex allieva di Amici, la cantante Loredana Errore è tra le protagoniste di Ora o mai più, nuovo programma di Rai1 condotto da Marco Liorni. L'ex allieva del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza nel programma, ricordando

Amici, Loredana Errore sull'esperienza nel talent di Canale 5

Loredana Errore ha preso parte alla stessa edizione di Amici vinta da Emma Marrone, classificandosi al secondo posto. La cantane, a distanza di anni, è tornata in tv per partecipare a Ora o mai più, nuovo format di Rai1 andato in onda ieri sera, sabato 11 gennaio, con la prima puntata. Nel suo video di presentazione, Loredana Errore ha rivelato alcuni retroscena relativi alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

La cantante ha raccontato che all'epoca del suo ingresso nella scuola non aveva la maturità necessaria ad affrontare il percorso, né la giusta preparazione, perciò, ha vissuto tutto "come sulle montagne russe". Inoltre, ha aggiunto, è stato un periodo in cui viveva dei momenti personali molto complessi, che non le hanno fatto vivere al meglio l'esperienza ad Amici: "Amici per me è stato un periodo di montagne russe, se volgiamo dire, è arrivato tutto di colpo e non avevo maturità e preparazione tale per affrontarlo. Però, non me la sono vissuta benissimo, perché avevo sicuramente delle cose mie che non erano a fuoco".

L'ex allieva ha rivelato anche di aver subito un problema di salute che ha portato la sua carriera a un lungo stop: poco prima di un concerto, nel 2013, mentre faceva ritorno a casa durante un temporale, la sua macchina si è ribaltata: "Ho subito preso coscienza che le mie gambe non si muovevano, solo gli occhi e la testa. I medici mi dissero 'solo la sua caparbietà e un miracolo potranno rimetterla in piedi". L'incidente l'ha portata così a uno stop molto lungo, "non solo per la mia carriera, ma anche per la mia vita" ha concluso l'ex allieva

Loredana Errore tra le protagoniste di Ora o mai più: cosa fa oggi la cantante

A oggi, la vita di Loredana Errore è totalmente cambiata: dopo l'incidente subito nel 2013 che l'ha portata a non poter camminare e muoversi liberamente, l'ex allieva di Amici ha messo in stand by la sua carriera ed è tornata a esibirsi e ha pubblicato l'album Luce infinita a cui è seguito, nel 2020 C'è vita. Al 2022 risale l'ultimo suo EP Stelle.

Sui momenti difficili vissuti dopo l'incidente, Loredana Errore ha dichiarato che non è stato semplice rimettersi in gioco, ma grazie all'aiuto dei medici e alla fede si è rialzata più forte di prima:

"Certo, un po’ di depressione c’è stata, ci sono stati momenti ‘no’, per carità di Dio. Ci potrebbero essere anche adesso, ma diciamo che il mio impegno è stare bene. Grazie ai medici, ai fan, alla fede, alla musica, siamo di nuovo qui, partendo da quello che è rimasto, non da quello che poteva esserci. Non ho nessun rimpianto. Non c’è un ‘purtroppo’, non c’è un ‘oramai’, c’è un perdonarsi."

Scopri le ultime news su Amici