Amici, la rivelazione di Lil Jolie: "Non vedo l’ora di stare con Sarah Toscano al Festival di Sanremo"

La giovane cantante Lil Jolie, che sarà in gara a Sanremo 2025 insieme Vale Lp, è tornata a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici e commentato la partecipazione di Sarah Toscano al Festival.

Domani, domenica 2 febbraio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Nell'attesa, l'ex allieva Lil Jolie ha rilasciato una recente intervista in cui ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ritroverà anche la sua collega Sarah Toscano.

Lil Jolie e le parole su Sarah Toscano

Con la loro grinta e determinazione, Lil Jolie e Vale Lp hanno conquistato il palco del Festival di Sanremo 2025 tra le nuove proposte con il brano "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore". Intervistate da Superguidatv, le due giovani cantanti hanno raccontato tutte le emozioni che hanno vissuto e stanno vivendo prima del grande debutto sul palco dell'Ariston. Per entrambe non si tratta della prima esperienza televisiva: sia Valentina che Angela hanno infatti partecipato a X Factor e Amici.

Per chi non lo sapesse, Lil Jolie è stata una delle protagoniste della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah Toscano. La sua esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi e si è conclusa durante la quinta puntata del Serale. "Rispetto a quella esperienza ho imparato a sapermi organizzare di più il lavoro e ad essere più pragmatica" ha confessato la giovane cantante "Sono una persona molto ansiosa, mi lascio condizionare dagli eventi o da quello che non posso controllare e in questo caso Vale mi è di aiuto".

Proprio al Festival di Sanremo, la cantante ritroverà una sua ex compagna di scuola. Tra i big in gara c’è infatti Sarah con cui Lil Jolie ha condiviso l’avventura nel fortunato talent show di Maria De Filippi. A proposito del rapporto che la lega alla giovane pop star della musica italiana, l'ex allieva campana della scuola più amata e seguita d'Italia ha confessato: "Ci siamo viste a Sanremo due settimane fa e poi alla sua festa di compleanno. Siamo state insieme, ci siamo parlate e non vedo l’ora di stare con lei a Sanremo".

Emis Killa si ritira da Sanremo 2025

Fervono i preparativi per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 su Rai Uno. Dopo la gloriosa cinquina di Amadeus, tornerà sul palco dell'Ariston Carlo Conti, che sarà affiancato da grandi nomi dello spettacolo e della musica: Antonella Clerici e Gerry Scotti, Bianca Balti, Nino Frassica e Malgioglio, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, Mahmood e Geppi Cucciari, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

A poco più di dieci giorni dall'inizio, Sanremo 2025 ha perso uno dei suoi Big in gara. Stiamo parlando di Emis Killa che ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione dopo aver appreso dai media di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano per associazione a delinquere in merito all'inchiesta "Doppia curva".

Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al suo primo Festival con la canzone Demoni, composta da Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin (Cripo), e nella serata cover, come aveva annunciato il conduttore della kermesse canora, si sarebbe esibito insieme a Lazza sulle note di 100 messaggi. I 29 cantanti in gara sono: Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Tony Effe, Elodie, Francesca Michielin, Noemi, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Olly, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Willie Peyote.

