Amici, Cesare Cremonini paparazzato in compagnia dell'ex allieva Caterina Licini

News VIP

Cesare Cremonini è stato paparazzato in compagnia di un'ex allieva di Amici di Maria De Filippi: la ballerina Caterina Licini.

Il settimanale Chi ha paparazzato Cesare Cremonini con Caterina Licini, ex ballerina del talent show di Amici di Maria De Filippi. La coppia è stata vista insieme a Cortina, dove ha trascorso qualche giorno di relax.

Amici, Cesare Cremonini paparazzato con Caterina Licini

Cesare Cremonini è stato paparazzato insieme all'ex allieva di Amici, la ballerina Caterina Licini, mentre trascorrevano qualche giorno a Cortina. La ballerina ha preso parte anche nel videoclip musicale Ora che non ho più te e sul settimanale Chi sono apparse le foto insieme della coppia.

A detta del settimanale non c'è alcun dubbio: dopo aver chiuso la sua storia con la giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantante avrebbe ritrovato l'amore accanto all'ex allieva del talent show di Canale 5.

Nelle foto diffuse dal settimanale si vede la coppia mentre torna a casa, dopo aver trascorso alcuni giorni di relax a Cortina, con Cremonini che si accinge a caricare i bagagli in auto e far ritorno. La coppia ha soggiornato nella casa del cantante sulle Dolomiti, per assistere alle gare di Coppa del mondo di sci.

Amici, chi è Caterina Licini, l'ex allieva del talent e nuova compagna di Cesare Cremonini

Ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel 2011, Caterina Licini ha 30 anni e appare nel videoclip della canzone di Cremonini Ora o mai più. La loro relazione sarebbe proprio sul set del videoclip, un colpo di fulmine nato dietro le quinte e che si è poi trasformato in una relazione che dura già da qualche mese.

Nata a Padova, la ballerina fu allieva di Luciano Cannito ad Amici, quando aveva appena 18 anni e venne eliminata prima di poter accedere al Serale. Appassionata di sport estremi e di moto, surf, auto e skateboard. Dopo aver chiuso le portea l mondo della danza, si è dedicata a diventare copywriter e content creator.

Scopri le ultime news su Amici