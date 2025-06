Amici, la dedica di Giulia Stabile a un ex allievo della scuola: "Sei una presenza rara, una di quelle che contano davvero"

News VIP

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, scrive al cantante Alex Wyse in occasione del suo compleanno e gli dedica parole piene di stima e affetto.

Nella scuola di Amici nascono tante storie d'amore, ma anche tante belle amicizie. Come quella tra il cantante Alex Wyse e la ballerina professionista Giulia Stabile che, in occasione del compleanno di lui, è intervenuta sui social per fargli una dolcissima dedica.

Giulia Stabile scrive ad Alex Wyse per il suo compleanno

La 24esima edizione di Amici è terminata da meno di un mese, ma le indiscrezioni sul cast del talent show di Maria De Filippi già tengono banco sul web. I casting sono ufficialmente partiti e da qualche giorno sono iniziati a circolare i nomi dei primi possibili allievi che entreranno nella scuola più amata e seguita d'Italia.

Il pubblico è anche curioso di scoprire chi saranno i professori di ballo e di canto di Amici 25. Confermati la maestra Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Per quanto riguarda invece Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, il loro futuro nella scuola più amata e seguita d'Italia è ancora incerto. Nell'attesa di scoprire i nomi ufficiali dei coach della nuova edizione, la ballerina professionista Giulia Stabile è finita al centro dell'attenzione mediatica per una dolce dedica fatta sui social al cantante Alex Wyse.

La dedica social di Giulia Stabile ad Alex Wyse

Giulia Stabile è uno dei volti più amati di Amici. Talentuosa, spontanea e solare, Giulia è riuscita nel giro di pochi anni a conquistare tutto il pubblico di Canale 5, che continua a sostenerla e seguirla sui social. Ai più attenti non è sfuggita la dolce dedica fatta dalla ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi nei confronti di un ex amato allievo della scuola.

Stiamo parlando di Alex Wyse, finalista della 21esima edizione di Amici. In occasione del compleanno del cantante, la ballerina Giulia ha infatti deciso di intervenire sui social e fargli una dolce dedica in cui gli ha rivolto parole piene di stima e affetto. Segno evidente che tra i due artisti è nata una bella amicizia:

Non sei uno che lo dice spesso, ma in mille modi me lo fai capire. Mi videochiami nel mezzo delle feste, canti SZA quando te lo chiedo [...] ogni tanto mi regali anche qualche soddisfazione e durante l'anno hai tenuto botta alle mie follie milanesi senza mai tirarti indietro. Sei una presenza rara, una di quelle che contano davvero. Buon compleanno, dalla tua babba preferita.

