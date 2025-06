Amici 25, svelati i nomi di due possibili allievi della nuova edizione?

News VIP

I casting della nuova edizione di Amici 25 sono appena iniziati, ma sembra che siano stati già svelati i nomi di due possibili allievi della prossima stagione del talent.

La venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi è ben lontana dall'iniziare: mancano infatti ancora diversi mesi prima che la classe di allievi di Amici 25 venga presentata al pubblico di Canale 5 e ai fan del talent show Fascino. Tuttavia, sembra che i nomi di due possibili allievi siano stati già rivelati.

Amici 25, svelati i nomi di due possibili allievi?

I casting di Amici 25 sono attualmente in corso: il promo in onda su Canale 5 e su Wittt Tv, mostra i finalisti della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi invitare i futuri talenti del ballo e del canto a presentarsi ai provini, incoraggiandoli così a inseguire il loro sogno e crearsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Com'è accaduto per tanti ragazzi e ragazze, la scuola di Amici si è rivelata un importante trampolino di lancio che ha permesso a molti giovanissimi di dar vita al loro sogno. Basti pensare a quanti degli ex allievi dell'ultima edizione farnano parte del corpo di ballo di star della musica come Elodie o si esibiranno sul palco di un importante evento estivo come Battiti Live.

Questo perché, grazie ai professori e ai ballerini professionisti di Amici, molti giovani talenti del ballo e del canto riescono a sviluppare al meglio le loro doti e al termine del percorso nella scuola, a prescindere che arrivino o meno al Serale, sono pronti per intraprendere stage nel mondo dello spettacolo, collaborando con professionisti del settore e ricevendo offerte di lavoro prestigiose.

Ed è esattamente per tutte queste opportunità che, ogni anno, molti ragazzi tentano di entrare nella scuola e anche per la prossima edizione non ci saranno eccezioni. I casting sono già aperti e diversi sono i futuri talenti del ballo e del canto che hanno deciso di provare a entrare nella scuola. Ma sembra che, anche se mancano molte settimane alla prossima edizione, un rumor avrebbe rivelato i nomi dei primi due possibili allievi.

Amici 25, ecco chi potrebbero essere i primi due allievi della nuova stagione!

Chi sono i due possibili allievi che sarebbero pronti a entrare nella classe di Amici 25? Non si tratterebbe, in realtà, di nomi sconosciuti ai fan, ma al contrario di due artisti che il pubblico del talent show conosce già molto bene. Questa non è un'eventualità che non si è mai verificata: ricordiamo ad esempio Mattia Zenzola, che ha dovuto lasciare il programma nella ventunesima edizione per un infortunio, ma è poi rientrato nell'edizione 22, vincendola.

La medesima situazione potrebbe ricapitare con due possibili ex allievi che avrebbero accesso al banco per l'edizione venticinque: stiamo parlando di Dandy e Alessio Di Ponzio. Entrambi i ballerini, infatti, hanno dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio. Nel caso di Dandy, la sua rinuncia è stata ancora più dolorosa perché il ballerino di hip hop aveva ottenuto la maglia del Serale, ma per un grave problema di salute aveva dovuto prendere la drastica decisione di concludere il persorso nella scuola. Per scoprire se questa indiscrezione si rivelerà corretta, dovremo aspettare i primi giorni di settembre, quando riprenderanno le registrazioni del talent show.

Scopri le ultime news su Amici