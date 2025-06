Amici, Rossella Brescia nel cast della prossima edizione del talent? Parla lei

News VIP

La ballerina professionista Rossella Brescia rompe il silenzio e parla di una sua possibile partecipazione ad Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 25esima edizione: "Maria De Filippi avrà le sue idee chiare".

Sono stati ufficialmente aperti i casting della 25esima edizione di Amici per permettere ai professori della scuola di formare la nuova classe. Nell'attesa, sul web sono iniziate a circolare le prime voci sul ritorno di alcuni volti storici del talent show di Canale 5 come Veronica Peparini e Rossella Brescia.

Rossella Brescia pronta a tornare ad Amici come insegnante?

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di Amici. Mentre il fortunato talent show di Maria De Filippi è in piena fase organizzativa, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul cast. Quest'anno, in particolare, sembrano esserci grosse novità in arrivo per il corpo docente, pronte a ridefinire gli equilibri nella scuola.

Confermatissimi la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Insieme a loro dovrebbero tornare anche l'amatissima Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, stimato coreografo e ballerino. Per quanto riguarda invece Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, il loro futuro nella scuola più amata e seguita d'Italia è ancora incerto. Si vocifera, infatti, che la Pettinelli sia stata contattata per ricoprire un nuovo ruolo, ovvero quello della opinionista del Grande Fratello. Accetterà? Ma soprattutto chi prenderà il loro posto? Tra i nomi più chiacchierati per un nuovo ingresso c'è quello di Rossella Brescia, ballerina professionista, ex professoressa di ballo del programma e nota speaker radiofonica.

Rossella Brescia rompe il silenzio sul suo ritorno ad Amici

Rossella Brescia tornerà nella scuola di Amici 25 come insegnante di ballo? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la diretta interessata! Intervistata da Superguidatv, al Taormina Film Festival in occasione della presentazione del film Jastimari – Il Rifugio, la ballerina professionista e nota speaker radiofonica ha speso bellissime parole nei confronti del talent show di Maria De Filippi e smentito una sua partecipazione, almeno per il momento:

L’affetto del pubblico è meraviglioso. Il pubblico di Amici poi è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come stare dentro un’arena perché il pubblico combatte assieme ai ragazzi. Sono molto contenta di questo amore e mi riempie il cuore di gioia. Maria è una delle persone a cui voglio più bene e sicuramente avrà le sue idee chiare. Non credo che tornerò altrimenti penso che sarei stata la prima a saperlo.

Oltre alla Brescia, voci sempre più insistenti parlano del ritorno di Veronica Peparini e Andreas Muller. L'amatissima coppia potrebbe tornare nella scuola, che li ha fatti conoscere e innamorare, in due ruoli differenti: lei come professoressa di ballo e lui come ballerino professionista. La loro partecipazione sarebbe un vero e proprio colpaccio per il programma visto il grande seguito che hanno da sempre sui social.

