Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."

La cantante Gaia Gozzi si racconta senza filtri e fa un bilancio della sua carriera: da X Factor ad Amici fino alla sua ultima partepazione al Festival di Sanremo.

Gaia Gozzi è una delle cantanti più amate del momento. Intervistata da Vanity Fair, la giovane artista si è raccontata a cuore aperto e ha fatto un bilancio della sua carriera: da X Factor, nel 2016 dove è arrivata seconda, alla vittoria ad Amici nel 2019 fino alla partecipazione al Festival di Saremo.

I retroscena di Gaia

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici, che partirà a fine settembre su Canale 5. Nell'attesa, un'ex amatissima allieva e vincitrice del talent show di Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontata a cuore aperto. Stiamo parlando di Gaia Gozzi che, raggiunta dai microfoni di Vanity Fair, ha parlato delle difficoltà incontrate nel gestire la sua ansia.

Per chi non lo sapesse, la giovane cantante ha infatti condiviso un post sui social in cui ha dichiarato che l'ansia ha influenzato profondamente sia la sua vita quotidiana sia la sua carriera e che solitudine non è mancata lungo il percorso. Situazione che, in qualche modo, ha vissuto anche dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo:

Mi è capitato più volte di sentire un senso di vuoto. Ho imparato a riconoscere queste emozioni più tardi, ad accoglierle e a non fuggirne. Sono una persona che sente tanto, parecchio, a volte troppo [...] Al Festival ero arrivata dopo mesi di lavoro intenso per il disco. Il tempo per staccare la spina era stato poco e così mi sono ritrovata su quel palco con un po’ di stanchezza in più che mi ha inevitabilmente portata a essere più reattiva verso l’esterno e a percepire più intensamente i mille input di quella settimana così speciale, ma anche un po’ caotica. Ma sono soddisfatta dell’accoglienza che ha avuto il brano di Sanremo e mi fa piacere che ancora oggi sia così ascoltato.

Le parole di Gaia su Maria De Filippi

Dopo aver parlato del malessere descritto sui suoi canali social, Gaia ha fatto un bilancio della sua carriera iniziata nel 2016 con X Factor: "È stata un’esperienza shock nel bene e nel male. Entri in un contesto in cui gli altri hanno le idee chiare su quello che dovresti fare e sbatti la testa contro cose che senti che non ti appartengono. Ho cercato di fare il possibile per puntare i piedi e difendere la mia cultura, la mia identità". La vera svolta, però, è arrivata nel 2019 con Amici. A proposito della sua esperienza nella scuola, la cantante ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi:

Maria mi ha detto: “Il microfono è tuo, scegli”. Fino a quel momento mi avevano spinto a cantare canzoni di altri, volevano che facessi un percorso più standard. E magari sarebbe stato più facile, ma io ho bisogno che le canzoni prima di tutto risuonino dentro di me. Lei è stata la prima che ha creduto nel fatto che potessi cantare in portoghese.

