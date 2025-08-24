Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni

News VIP

Grandi cambiamenti in arrivo con la 25esima edizione di Amici. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile ritorno alla divisione in squadre!

Grandi cambiamenti in arrivo nella scuola di Amici 25? A poche settimane dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione, sono iniziate a circolare interessanti indiscrezioni sulle regole e il meccanismo del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta!

Cambiano le regole di Amici?

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Il fortunato talent show di Maria De Filippi riprenderà il consueto appuntamento domenicale, per poi continuare a tener compagnia al pubblico con il daytime, dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 16.45 circa, subito dopo la puntata di Uomini e Donne.

Se la redazione di Amici è ancora al lavoro per la formazione della nuova classe, il cast dei professori di canto e di ballo sembra ormai formato. Ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e tornerà Veronica Peparini.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dailybest, una delle novità più clamorose della 25esima edizione riguarderebbe la struttura del programma. Si parla infatti del possibile ritorno alla divisione in squadre! Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma se confermata sarebbe una scelta capace di riportare in scena l’atmosfera magica e corale che aveva reso uniche le prime edizioni del Serale.

Le novità di Amici 25

La 25esima edizione di Amici si prepara a tornare ricca di sorprese e novità. A parte il grande e attesissimo ritorno dell'amata coreografa Veronica Peparini, che prenderà il posto di Deborah Lettieri, ci saranno dei grandi cambiamenti in termini di gioco. Più che cambiamento, però, si tratta di un vero e proprio ritorno al passato!

Si parla, infatti, del ritorno alla divisione in squadre. Scelta che andrebbe ad influire non solo la fase pomeridiana del talent show di Canale 5 ma anche il Serale. Se così fosse, Amici recupererebbe entusiasmanti e spettacolari dinamiche che hanno sempre appassionato tutti: sfide di gruppo, esibizioni corali e unione tra gli allievi. Cosa deciderà di fare Maria De Filippi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata della nuova stagione, che andrà in onda domenica 28 settembre 2025.

