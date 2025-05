Amici, flirt in corso tra Giulia Stabile e un ex allievo della scuola? L'indiscrezione inaspettata

News VIP

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, e il cantante Matthew si stanno frequentando? Ecco qual è stata la reazione di Mew alla notizia del presunto flirt tra i due artisti.

La ventiquattresima edizione di Amici si è conclusa da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Nelle ultime ore, infatti, è esploso un gossip davvero inaspettato che riguarda un presunto triangolo amoroso in cui sarebbero coinvolti la ballerina professionista Giulia Stabile, Matthew e Mew.

Giulia Stabile e Matthew stanno insieme? La reazione social di Mew

Giulia Stabile, Mew e Matthew sono finiti al centro del gossip. Il motivo? Dopo la fine della storia d'amore tra i due allievi della 23esima edizione di Amici, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di un presunto flirt tra il giovane cantante e l'amata ballerina professionista del fortunato talent show di Maria De Filippi.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Biccy, Giulia e Matthew sono stati avvistati insieme al concerto di Alex Wyse a Milano in atteggiamenti complici. Una complicità che non è passata inosservata a Mew, anche lei presente all'evento. La talentuosa e amata cantante ha tolto il segui su Instagram sia alla ballerina professionista che al suo ex fidanzato, segno evidente che questo avvicinamento non le abbia fatto piacere, anzi.

Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato Amedeo Venza, che sul suo profilo ha scritto: "Pare che sia in corso un flirt tra Giulia Stabile e Matthew che ha partecipato all'edizione passata di Amici 23. Era fidanzato con Mew, ma qualche mese fa hanno annunciato la rottura. Mew ha tolto il segui a Giulia Stabile e ha ripubblicato un TikTok che è palesemente una frecciatina a Giulia Stabile". Se Mew non ha perso occasione di intervenire sui social pubblicando dei post che a molti sono sembrati delle chiare frecciatine a Giulia e Matthew, quest'ultimi hanno continuato a condividere dei video che li mostravano felici e insieme allo zoo. Si tratta di una semplice amicizia o l'inizio di una nuova storia d'amore?

Alessia e Luk3 hanno discusso dopo Verissimo?

Giulia Stabile, Mew e Matthew non sono però gli unici protagonisti di Amici ad essere finiti al centro dell'attenzione mediatica. Luk3 e Alessia Pecchia, infatti, sarebbero stati avvistati durante una presunta lite. Il pettegolezzo è stato riportato da una fan su Twitter, secondo il quale i due amatissimi allievi della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi sarebbero andati a vedere il concerto di Alex Wyse al Fabrique di Milano e poi avrebbero avuto una discussione al McDonald.

Un piccolo battibecco che non ha lasciati indifferenti alcuni fan, che non hanno esitato a raccontare sui social cosa stesse succedendo. Ricordiamo, però, che anche durante la loro partecipazione ad Amici Luk3 e Alessia erano soliti discutere in casetta, quindi i loro battibecchi non sono una novità. D'altronde...l'amore non è bello se non è litigarello!

