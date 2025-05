Amici 24, la rivelazione di Alessia Pecchia sulla storia con Luk3: "All'inizio avevo paura della differenza di età"

News VIP

La latinista Alessia Pecchia ha ricordato a Verissimo la sua esperienza nella scuola di Amici 24, che è stata caratterizzata anche dalla storia d'amore con il cantante Luk3.

Alessia Pecchia è stata tra le allieve più amate e apprezzate della 24esima edizione di Amici. Ospite a Verissimo, la latinista ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato della storia d'amore nata nella scuola con il cantante Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello.

Alessia e Luk3 sempre più innamorati dopo Amici: la verità a Verissimo

Ieri, domenica 25 maggio 2025, è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale di Verissimo dedicata al vincitore e ai finalisti della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio anche la latinista Alessia Pecchia, che si è raccontata a cuore aperto e fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola più amata e seguita d'Italia.

Per lei è davvero un momento d'oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Alessia, infatti, è innamoratissima del suo Luk3 (Luca Pasquariello) e a settembre entrerà nel cast dei professionisti del talent show, come le era stato proposto da Maria De Filippi durante l'ultima puntata del Serale: "È sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto. Non me lo aspettavo, ci speravo, sono davvero contenta". A proposito della storia d'amore con il giovane cantante, la ballerina ha rivelato di averlo notato ancora prima di entrare ufficialmente nella scuola:

Dopo la finale, Luca è stata la prima persona che ho chiamato e siamo stati un'ora al telefono. Da quando è uscito, mi è mancata una figura importante. Mi ha colpito dal primo momento, quando ci siamo incrociati alle audizioni. All'inizio avevo paura della differenza di età, pensavo che non potesse funzionare. Poi ci siamo ritrovati in casetta. È una persona speciale, ha una sensibilità e una dolcezza unica.

A sorpresa, Luk3 è poi entrato in studio. Interpellato dalla conduttrice Silvia Toffanin circa il loro futuro insieme, il giovane cantante e ormai ex allievo di Lorella Cuccarini si è detto felice e fiducioso: "Sono contentissimo di condividere con lei questa nuova vita, di avere una persona al mio fianco che mi supporta. Io quest'estate sarò molto in giro e spero che lei possa esserci quando vuole. Anche io sarò pronto a supportarla in qualsiasi cosa farà". A fargli eco Alessia, che ha confermato la sua intenzione di volerlo supportare e seguire nei suoi prossimi progetti: "Io, per quel che posso, lo seguirò".

La confessione di Silvia Toffanin su Alessia Pecchia

Durante l'ospitata a Verissimo, Alessia Pecchia ha avuto modo di parlare anche della sua vita prima di Amici lasciandosi andare a delle confidenze che hanno colpito Silvia Toffanin. "Sono stata bullizzata" ha raccontato la latinista ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano ricordando un periodo delicato segnato dal bullismo "Mi ricordo io al centro della mia classe con tutte le mie compagne che mi prendevano in giro. Al 18esimo compleanno a mezzanotte se ne sono andate tutte, mi hanno lasciato sola".

"Magari si sono pentite, speriamo per loro" ha prontamente replicato la Toffanin che, dopo aver ascoltato il suo racconto, non si è trattenuta e ha rivelato alla latinista che era la preferita di sua figlia Sofia e delle sue amichette: "La mia bambina mi ha fatta votare fino all'infinito per te! Tutti i voti li abbiamo dati a te. Eri la preferita di Sofia e di tutte le sue amichette che ballano". Segno evidente che, con la sua spontaneità ed energia, Alessia è riuscita a conquistare davvero tutti, grandi e piccini.

