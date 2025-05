Amici 24, TrigNO svela alcuni retroscena sul suo percorso e poi svela: "Cercare di convincere lui era una sfida"

News VIP

TrigNO torna a parlare della sua esperienza ad Amici 24: dalla storia d'amore con Chiara Bacci alla vittoria inaspettata fino alle critiche di Zerbi e al rapporto con la conduttrice Maria De Filippi.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è il vincitore della categoria canto della 24edizione di Amici. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, il cantante ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella scuola e svelato alcuni retroscena circa il suo rapporto con Maria De Filippi.

Le rivelazioni di TrigNO sul suo percorso ad Amici

A distanza di una settimana dall'ultima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, TrigNO è tornato a parlare della sua turbolenta esperienza nel talent show di Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata a Today, il cantante ha raccontato tutte le sue emozioni dopo la vittoria e rivelato che mai si sarebbe aspettato di arrivare in finale:

Sto realizzando, lentamente. Non me l’aspettavo, specie per come me la sono vissuta: non è stato un percorso pulitissimo il mio, sono stato in crescita costante, è vero, ma partendo dal basso. Se me l’avessero detto, non so, a gennaio, che sarei andato al Serale, mi sarei messo a ridere. Figurarsi vincere la categoria Canto. Cosa ha funzionato? Secondo me il carisma, credo sia arrivata la mia naturalezza.

Pietro ha poi continuato confessando quali erano le sue aspettative quando è entrato all’interno della scuola e rivelato che uno dei suoi obiettivi era anche quello di riuscire a piacere e convincere Rudy Zerbi. Non solo. Il cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli ha parlato anche della sua storia d'amore con la ballerina Chiara Bacci. Una presenza che è stata fondamentale per il suo percorso:

Volevo farmi conoscere come artista, come uno che scrive e ha delle idee da portare avanti. E poi, certo, anche come persona. Il problema, paradossalmente, è che all’inizio sono arrivati solo i difetti. Io però ho tenuto duro, non ho mai vissuto male le critiche o altro. Per esempio, non sono mai andato a genio a Rudy Zerbi, e piacere a lui è un po’ l’obiettivo di tutti. Per me lui è stato un grande stimolo sempre, cercare di convincerlo era una sfida. Chiara è stata un supporto costante, e spero d’esserlo stato anch’io per lei; ci siamo fatti forza a vicenda nei momenti difficili. Non è semplice vivere una storia davanti alle telecamere, ma limitarsi è ancora peggio.

TrigNO e i consigli di Maria De Filippi

Dopo aver fatto un bilancio della sua lunga e chiacchierata esperienza nella scuola di Amici 24, TrigNO si è lasciato andare svelando alcuni retroscena inediti circa il suo rapporto con Maria De Filippi. Il cantante ha raccontato che aria tirava all’interno della casetta, se tra gli allievi c’era rivalità e competizione, e poi svelato di aver ricevuto numerosi consigli dalla conduttrice del fortunato talent show di Canale 5. Stando alle parole di Pietro, Maria lo avrebbe messo in guardia più volte:

C'era competizione, com’è normale che sia, ma anche tanto affetto, amicizia, stima reciproca. Ci hanno detto che poche volte hanno avuto un gruppo legato come il nostro. Da fuori non si vedono i consigli di Maria. In tv se ne vede, magari, uno: in realtà sono cinquanta. Parla a tutti, sempre. In privato e davanti agli altri. Al gruppo e singolarmente. Ha sempre le parole giuste. Cosa diceva a me? Che non avevo la testa, perché per fare questo lavoro bisogna essere dei grandi professionisti. Spero di avere imparato. Su ciò che verrà invece ci ha messo in guardia: qui fuori la competizione è molto più feroce che dentro, il mercato oggi è tremendo. Io spero di non fare passi sbagliati e di non bruciarmi. Ma sento di avere la testa giusta per farlo. Ho imparato che il lavoro paga, sempre. Va bene il talento, ma poi serve costanza.

