Amici, ex discusso allievo confessa: "Le critiche fanno parte del gioco, ho sbagliato con la maestra Celentano"

News VIP

L'ex allievo di Amici, Davide Flauto, si racconta senza filtri e ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, caratterizzata anche da un'accesa discussione avuta con la maestra Alessandra Celentano.

Sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta e attesissima puntata del Serale di Amici 24. Nell'attesa, l'ex allievo Davide Flauto ha rilasciato un'intervista al portale L'Architetto in cui ha ricordato la sua discussa esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Davide Flauto su Amici e la lite con la maestra Celentano

Manca davvero poco alla quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'eliminazione di Luk3 (Luca Pasquariello) i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra PettiLetti.

Nell'attesa, nelle ultime ore, un ex allievo di Amici è tornato a parlare della sua discussa esperienza nella scuola più famosa e amata d'Italia. Stiamo parlando del cantante Davide Flauto che, in una recente intervista rilasciata a L'Architetto, ha rivelato i reali motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi:

L’esperienza di Amici è stata intensa e formativa. Guardando indietro, so che in quel momento avevo delle fragilità personali che mi hanno portato a prendere una decisione difficile, ma necessaria per il mio benessere. Oggi vedo Amici come una grande opportunità: ti offre una visibilità incredibile, ma sta a ciascuno poi trovare il proprio modo di affrontare il post-talent.

Leggi anche Luk3 vuota il sacco sulla relazione con Alessia

Ripensando al suo percorso nella scuola, che è stato caratterizzato anche da tante critiche, Davide ha parlato anche dell'accesa discussione avuta con la maestra Alessandro Celentano. Il motivo della lite? Il rifiuto del cantante di indossare le scarpette di ballo durante una lezione con la professoressa. A tal proposito, il ragazzo ha confessato:

Le critiche fanno parte del gioco. All’epoca ero molto giovane e forse non ero ancora pronto a gestirle nel modo giusto, ma oggi le vedo come un segno di distinzione. Il mio percorso artistico è stato influenzato più dalla mia crescita personale che dal giudizio degli altri. La lite con la maestra? Era un pezzo della mia storia, ero giovane e immaturo. In un contesto di forte pressione, le reazioni possono essere istintive. Oggi non immaginerei mai di pronunciare certe frasi. Ma quell’episodio fa parte del mio passato e lo accetto con serenità.

Scintille ad Amici tra le professoresse di ballo

Tensione alle stelle nella scuola di Amici 24. In vista della quarta puntata del serale di Amici 24, Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste Chiara Bacci e Francesca Bosco. Ad accompagnarlo una lettera molto dura e critica, che ha letteralmente spiazzato e destabilizzato l'allieva di Deborah Lettieri: "Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Ti manca tutto, il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te".

Le parole usate dalla maestra Celentano hanno ferito Francesca e provocato la dura reazione sia degli allievi in casetta che di Deborah. Dopo aver letto la lettera, infatti, la professoressa di ballo del team PettiLetti si è scagliata furiosa contro la sua collega: "Ma come si permette? Quanta cattiveria". Lo sfogo della Lettieri e il confronto con la sua allieva non è passato inosservato ad Alessandra, che ha chiesto di poter parlare immediatamente con entrambe e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Tutto ciò che dico è sempre e solo riferito a Francesca ballerina e non persona, di cui non mi interessa nulla. Lei è peggiorata ed è una cosa visibile, che tu sia mediocre lo penso. La dignità di cui parla è quella della dignità dello stile di danza. Non ti devi permettere di dire che c’è cattiveria. Devi stare molto attenta a quello che dici, che non parli con una ragazzina!

Chi, tra Francesca e Chiara, riuscirà a convincere la giuria del Serale e portare un punto alla propria squadra? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i talenti in gara sono: Chiamamifaro, Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Celentano; Senza Cri e Francesco Fasano per il team capitanato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini; Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesca Bosco per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Scopri le ultime news su Amici.