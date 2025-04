Amici 24, Luk3 torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ne esco vincitore, la vittoria più grande è..."

News VIP

Il giovane e amato cantante Luk3 ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allievo di Lorella Cuccarini.

La terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 5 aprile 2025, ha visto l'eliminazione di Luk3 (Luca Pasquariello). Il giovane allievo di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni social di Luk3 dopo l'addio ad Amici

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è il quarto eliminato del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con TrigNO, il giovane e amatissimo allievo della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ricevuto l'esito in casetta insieme a tutti i suoi compagni di scuola. A distanza di alcune ore dalla sua uscita di scena, il cantante ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nel talent show di Maria De Filippi:

Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso. E il bello deve ancora venire. Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento. Dirvi “grazie” sarebbe riduttivo.

Luk3 ha poi concluso ringraziando tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua lunga permanenza nella scuola di Amici, da Maria alla produzione del programma fino alla sua coach Lorella, che l'ha sempre aiutato e soprattutto difeso dalle dure critiche della professoressa Anna Pettinelli:

Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi, avete portato quel ragazzino a scoprire tante cose di sé e a tirar fuori tutte quelle emozioni che spesso tendiamo a nascondere.

I ragazzi ancora in gara al Serale

Ottimi ascolti per il Serale della 24esima edizione di Amici. La terza puntata, andata in onda sabato 5 aprile, ha ottenuto il 27.94% di share pari a 3 milioni 858 mila spettatori, confermandosi il programma piú visto del sabato sera. Picchi della puntata: alle ore 22.20 sono 4 milioni 489 mila gli spettatori sintonizzati, mentre alle ore 24.29 la share svetta al 39%.

Con l'eliminazione dalla gara di Asia, Vybes, Raffaella e Luk3, i talenti ancora in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Serale.

