Amici 24, Luk3 vuota il sacco sulla relazione con Alessia: "Mi manca, ma..."

Il cantante Luk3 (Luca Pasquariello) torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 24 e parla della sua dolce storia d'amore nata nella scuola con la ballerina Alessia Pecchia.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici 24 tra Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, e Alessia Pecchia procede a gonfie vele. A confermarlo è stato proprio il giovane cantante eliminato dal Serale che, in una diretta social, ha anche rivelato di sentire la mancanza della sua amata ballerina.

Luk3 e la storia con Alessia

La terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 5 aprile 2025, ha visto l'eliminazione di Luk3. Il giovane cantante della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO ed è stato costretto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Prima di lasciare definitivamente la casetta, il cantante ha avuto modo di salutare i suoi compagni di scuola, ma a molti non è passato inosservato il comportamento "freddo" assunto nei confronti della fidanzata Alessia Pecchia.

A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Luk3. A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Serale, il giovane e amatissimo cantante ha deciso di fare una live su TikTok e rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. Immancabili le domande sulla storia d'amore nata nella scuola con la latinista Alessia. A tal proposito, l'ex allievo della 24esima edizione del talent show di Canale 5, che ha cantato anche il suo ultimo singolo "Roma lo sa" alla chitarra, ha confessato di sentire la mancanza della sua fidanzata e di tifare per lei:

Con Alessia va bene, tutto molto bene. Tifo per lei, spero che resti il più a lungo possibile. Per tutte le domande su di lei, ovviamente mi manca, ma alla fine non manca così tanto alla fine del programma e ci rivedremo presto. Spero solo che si goda al meglio la sua avventura. Luk3, infine, ha cantato anche il suo ultimo singolo Roma lo sa alla chitarra, spiegando che si tratta di un pezzo molto importante per lui, perché racconta una storia vera.

Deborah Lettieri e la maestra Celentano ai ferri corti

Manca sempre meno alla quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Nell'attesa, nella scuola, è scoppiata un'accesa lite a distanza tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Il motivo? Il guanto di sfida, o meglio, la lettera scritta dalla maestra e indirizzata a Francesca Bosco.

"Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Ti manca tutto, ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te" ha scritto la maestra Celentano destabilizzando Francesca, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Una situazione che ha provocato la reazione della Lettieri, che ha difeso la sua allieva dalle dure critiche e invitato la collega a moderare i termini. Il comportamento di Deborah, però, ha infastidito ancora di più Alessandra che, furiosa, ha chiesto un confronto immediato: "Non ti devi permettere di dire che c’è cattiveria. Devi stare molto attenta a quello che dici, che non parli con una ragazzina!".

L'allieva di Deborah riuscirà a convincere la giuria di Amici e portare un punto alla propria squadra? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale, che andrà in onda il prossimo sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Luk3, i talenti in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra PettiLetti.

