Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"

La ballerina Cosmary Fasanelli si racconta a cuore aperto e ricorda le sue varie esperienze televisive: da Miss Italia ad Amici, periodo in cui ha ricevuto tante critiche sui social, a Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli è tornata al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Nunzio Stancampiano. Ospite dell'ultima puntata del podcast BerAlive, l'ex velina e allieva della 21esima edizione di Amici si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera artistica.

Cosmary Fasanelli e le dure critiche ricevute dopo Amici

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono tornati insieme due anni dopo l’annuncio della drastica rottura. La conferma è arrivata direttamente dai due ex allievi di Amici che, dopo essere stati paparazzati prima al concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano e poi alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese, hanno deciso di condividere un romantico video che li ritrae insieme, felici e innamorati.

Proprio in questi giorni, Cosmary ha rilasciato una lunga intervista a BerAlive in cui si è raccontata a cuore aperto e parlato delle sue varie esperienze televisive: da Miss Italia alla scuola di Amici fino a Striscia la Notizia. A proposito del suo percorso nel fortunato talent show di Maria De Filippi, la ballerina ha confessato di aver sofferto molto le critiche ricevute in quel periodo:

Io avevo legato tanto con Elena e Cristiano. Quando sono uscita, li ho chiamati subito. Lì sei in una bolla. Loro mi hanno aiutato tanto. È stato lungo il percorso, mi sono ripresa grazie alla ripresa di Battiti Live, lì mi sono rimessa in gioco. La mia insicurezza più grande è sempre stata la danza, io sono una perfezionista. Non sono mai stata abbastanza per me nella danza. Sono entrata ad Amici che lavoravo in tv già da un paio d'anni e quindi avevo smesso di fare lezione. Forse mi ha demoralizzato entrare in quel momento preparata come avrei voluto. Era il mio sogno entrare nella scuola di Amici. Non mi pento di nulla, ma avrei potuto fare tante cose. Le critiche ricevute mi hanno fatto davvero male. Se avessi avuto più consapevolezza, l'avrei vissuta in maniera diversa. Mi faceva male perché ci credevo.

Per quanto riguarda le dure critiche ricevute sui social, la ballerina Cosmary ha ricordato un periodo in particolare legato alla sua situazione sentimentale. Si tratta del momento in cui ha concluso la sua relazione con Alex Wyse, il cantante conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, e poi iniziato una frequentazione con il latinista Nunzio Stancampiano:

C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio. Mi riferisco al periodo in cui ho terminato una relazione (quella con Alex Wyse ndr) e ne ho iniziata un'altra (con Nunzio Stancampiano ndr). Io non ho specificato quando e cosa davvero fosse successo. Quando sono venute fuori foto con l'altro ragazzo mi hanno scritto le peggio cose. Non era così, c'era tanto altro dietro. Quel periodo stavo male veramente.

Le parole di Cosmary Fasanelli su Striscia la Notizia

Chiuso il capitolo di Amici, Cosmary Fasanelli è tornata a parlare di Miss Italia e Striscia la Notizia, il famoso tg satirico di Canale 5 dove ha ricoperto per due anni il ruolo di velina insieme alla collega Anastasia Ronca. "È stata l'esperienza lavorativa più bella della mia vita" ha ammesso la giovane ballerina, che ha poi rivelato:

È una bellissima famiglia. Io quando posso torno da loro. Se mi chiamassero domani, ritornerei. Ci tornerei subito.

