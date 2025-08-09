TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"

Eleonora Gasparini

La ballerina Cosmary Fasanelli si racconta a cuore aperto e ricorda le sue varie esperienze televisive: da Miss Italia ad Amici, periodo in cui ha ricevuto tante critiche sui social, a Striscia la Notizia.

Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"

Cosmary Fasanelli è tornata al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Nunzio Stancampiano. Ospite dell'ultima puntata del podcast BerAlive, l'ex velina e allieva della 21esima edizione di Amici si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera artistica.

Cosmary Fasanelli e le dure critiche ricevute dopo Amici

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono tornati insieme due anni dopo l’annuncio della drastica rottura. La conferma è arrivata direttamente dai due ex allievi di Amici che, dopo essere stati paparazzati prima al concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano e poi alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese, hanno deciso di condividere un romantico video che li ritrae insieme, felici e innamorati.

Proprio in questi giorni, Cosmary ha rilasciato una lunga intervista a BerAlive in cui si è raccontata a cuore aperto e parlato delle sue varie esperienze televisive: da Miss Italia alla scuola di Amici fino a Striscia la Notizia. A proposito del suo percorso nel fortunato talent show di Maria De Filippi, la ballerina ha confessato di aver sofferto molto le critiche ricevute in quel periodo:

Io avevo legato tanto con Elena e Cristiano. Quando sono uscita, li ho chiamati subito. Lì sei in una bolla. Loro mi hanno aiutato tanto. È stato lungo il percorso, mi sono ripresa grazie alla ripresa di Battiti Live, lì mi sono rimessa in gioco. La mia insicurezza più grande è sempre stata la danza, io sono una perfezionista. Non sono mai stata abbastanza per me nella danza. Sono entrata ad Amici che lavoravo in tv già da un paio d'anni e quindi avevo smesso di fare lezione. Forse mi ha demoralizzato entrare in quel momento preparata come avrei voluto. Era il mio sogno entrare nella scuola di Amici. Non mi pento di nulla, ma avrei potuto fare tante cose. Le critiche ricevute mi hanno fatto davvero male. Se avessi avuto più consapevolezza, l'avrei vissuta in maniera diversa. Mi faceva male perché ci credevo.

Leggi anche Marisol Castellanos e Petit si sono lasciati!

Per quanto riguarda le dure critiche ricevute sui social, la ballerina Cosmary ha ricordato un periodo in particolare legato alla sua situazione sentimentale. Si tratta del momento in cui ha concluso la sua relazione con Alex Wyse, il cantante conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, e poi iniziato una frequentazione con il latinista Nunzio Stancampiano:

C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio. Mi riferisco al periodo in cui ho terminato una relazione (quella con Alex Wyse ndr) e ne ho iniziata un'altra (con Nunzio Stancampiano ndr). Io non ho specificato quando e cosa davvero fosse successo. Quando sono venute fuori foto con l'altro ragazzo mi hanno scritto le peggio cose. Non era così, c'era tanto altro dietro. Quel periodo stavo male veramente.

Le parole di Cosmary Fasanelli su Striscia la Notizia

Chiuso il capitolo di Amici, Cosmary Fasanelli è tornata a parlare di Miss Italia e Striscia la Notizia, il famoso tg satirico di Canale 5 dove ha ricoperto per due anni il ruolo di velina insieme alla collega Anastasia Ronca. "È stata l'esperienza lavorativa più bella della mia vita" ha ammesso la giovane ballerina, che ha poi rivelato:

È una bellissima famiglia. Io quando posso torno da loro. Se mi chiamassero domani, ritornerei. Ci tornerei subito.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"
news VIP Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2025, replica: Ridge complica le cose tra RJ e Zende!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2025, replica: Ridge complica le cose tra RJ e Zende!
Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare
anticipazioni TV Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare
Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge salva la vita a Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge salva la vita a Brooke!
Tale e Quale Show: Chi è Peppe Quintale? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1
news VIP Tale e Quale Show: Chi è Peppe Quintale? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1
Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."
news VIP Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."
Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
anticipazioni TV Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV