Amici, è finita la storia d'amore tra Marisol Castellanos e Petit: l'annuncio della ballerina sui social

Dopo un anno d'amore, Marisol Castellanos e Petit si sono lasciati. A rivelarlo è stata la talentuosa ballerina ed ex allieva di Amici 23 sui social: "Non siamo più una coppia ma ci vogliamo bene".

La dolce storia d'amore tra Marisol Castellanos e Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, è giunta al capolinea. A rivelarlo è stata la ballerina della 23esima edizione di Amici ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano con un commento su Instagram.

Marisol Castellanos e Petit si sono lasciati!

È ufficiale! La ballerina Marisol Castellanos e il cantante Petit (Salvatore Moccia) si sono lasciati. La conferma è arrivata dall'ex allieva della 23esima edizione di Amici che, rispondendo a un commento di un utente su Instagram, ha confermato la rottura con il giovane cantante conosciuto proprio nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

"Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene" ha scritto Marisol su Instagram ufficializzando la fine della sua relazione con Petit. Ma cosa sarà successo tra i due ex allievi della scuola più amata e seguita d'Italia? Le cause della rottura sono ancora un mistero con il giovane cantante che, al momento, ha preferito seguire la strada del silenzio.

La storia di Petit e Marisol Castellanos

Petit e Marisol Castellanos sono stati tra i protagonisti indiscussi di Amici 23. I due giovani allievi avevano sviluppato da subito un feeling molto speciale nella scuola, diventando presto una delle coppie più amate e apprezzate dal pubblico di Canale 5. Arrivati alla finalissima del talent show di Maria De Filippi, che ha visto trionfare alla fine Sarah Toscano, sono riusciti a portare avanti la loro storia d'amore anche lontano dalle telecamere.

Tuttavia, già l'anno si era parlato di un presunto allontanamento tra loro, che però Marisol aveva smentito. "Con Marisol tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso e procede benissimo. Lei sta a Roma, sta molto vicino a me, quindi ci vediamo quasi ogni giorno" aveva dichiarato Petit a marzo 2025 nel salotto televisivo di Verissimo. A quanto pare, però, le cose non sono andate come speravano. I due non sono più apparsi insieme sui social, alimentando i rumors su una possibile rottura. Rottura confermata proprio in queste ore dalla ballerina sui social.

Nonostante la delusione per la fine della storia, i due ex allievi di Amici continuano a lavorare nel loro campo. Se Marisol è entrata a far parte della produzione teatrale di Cenerentola con il Balletto di Roma e si è esibita sul palco di Battiti Live 2025, Petit ha proseguito la carriera musicale pubblicando nuovi singoli e partecipando a diversi eventi estivi e festival estivi.

