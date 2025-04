Amici, brutta disavventura per un'ex protagonista: "Trauma cranico e un grande spavento"

News VIP

Un'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi è stata protagonista di una brutta disavventura: ecco cosa è successo!

Brutta disavventura per un'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi: l'allieva Zita Fusco si è ritrovata, infatti, con un lieve trauma cranico, dopo essere stata colpita in testa da un gatto caduto dal terzo piano.

Amici, Zita Fusco colpita in testa da un gatto caudto dal terzo piano: "Trauma cranico e un brutto spavento"

Sembra l'inizio di una storia surreale, ma è ciò che è successo a Zita Fusco, ex protagonista del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A raccontarlo è stata proprio la diretta interessata, che ha rivelato l'accaduto in un'intervista al quotidiano Il Piccolo. L'attrice ha rivelato che mentre era insieme al marito in coda in una pasticceria al centro commerciale a Milano, è stata protagonista di un inaspettato incidente.

In maniera del tutto improvvisa, un gato nero di circa sette kg le è piombato sulla testa, precipitando da un balcone sopra la pasticceria. L'animale ha perso l'equilibrio, mentre era sul balcone e le è precipitato sulla testa: "Un dolore fortissimo, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene. Mi è piombato addosso all'improvviso, come un mattone caduto giù". Al quotidiano, Zita Fusco ha raccontato che quando ha notato il pelo nero dell'animale ha compreso che si trattava di un gatto.

Sul luogo dell'incidente era per fortuna presente anche un medico, che le ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato l'ambulanza. In ospedale, l'ex allieva di Amici ha scoperto di aver avuto un trauma cranico e le sono stati dati tre giorni di prognosi. Ecco come ha commentato ancora l'accaduto Zita Fusco: "Poteva andarmi peggio, se il gatto avesse tirato fuori le unghie avrebbe potuto causarmi graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, già pesante".

Amici, ecco cosa fa oggi Zita Fusco, ex protagonista del talent

Zita Fusco ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2001, quando la trasmissione si chiamava ancora Saranno Famosi ed era solo alla sua prima edizione. Nella scuola affiancava Gigi Garretta come sua spalla comica, dando vita a divertenti siparietti con cui ha conquistato il pubblico e i professori durante il percorso nel talent.

All'epoca l'allieva aveva deciso di partecipare al talent per diventare un'attrice e infatti nel corso della sua carriera si è dedicata a cinema e teatro. Tra i film ai quali ha preso parte ricordiamo Il ragazzo invisibile, L'angelo dei muri, The Space between, History of Love, e Lady Babushka.

