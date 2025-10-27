TGCom24
Amici
Amici
Amici 25, Matilde torna sui social dopo l'eliminazione: "Farò tesoro delle critiche ricevute"

Eleonora Gasparini

Matilde Fazio perde la sfida e lascia definitivamente la scuola di Amici 25: ecco le prime dichiarazioni social della giovane ballerina ed ex allieva di Veronica Peparini.

Amici 25, Matilde torna sui social dopo l'eliminazione: "Farò tesoro delle critiche ricevute"

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25 ha visto l'eliminazione della ballerina Matilde Sofia Fazio. La giovane allieva di Veronica Peparini ha perso la sfida giudicata da Francesca Bernabini ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Matilde fuori da Amici 25

Ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 25esima edizione. A grande sorpresa, ben tre allievi sono stati eliminati: Tommaso Troso, che è stato mandato via direttamente dalla maestra Alessandra Celentano, Frasa e Matilde Sofia Fazio, che hanno perso le loro rispettive sfide.

Se Frasa ha perso contro Angie, Matilde si è esibita contro la sfidante Paola. Con la sua performance, però, non è riuscita a convincere Francesca Bernabini ed è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola. L'esito della sfida ha letteralmente spiazzato la giovane ballerina, che non è riuscita a trattenere le lacrime e a nascondere la sua delusione: "Mi dispiace non aver avuto la possibilità di lavorare ancora e superare le mie lacune. Grazie Maria, sono contenta di aver avuto la possibilità di stare qua".

Le prime parole social di Matilde dopo l'addio ad Amici

Matilde Sofia Fazio è stata eliminata da Amici 25. Un'eliminazione davvero inaspettata che è stata commentata sui social proprio dalla diretta interessata. La ballerina e ormai ex allieva di Veronica Peparini, infatti, è tornata su Instagram per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nel talent show di Canale 5 e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in queste settimane:

È stato breve ma intenso il mio percorso ad amici, in questo mese ho ricevuto tanti insegnamenti e incontrato innumerevoli animi gentili, dediti e professionali che mi porteró per sempre nel cuore. Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che alla fine non ho avuto modo di reincontrare. Grazie a tutto lo staff di Amici (redazione e autori, produzione, costumiste, fisioterapista, gli addetti alla spesa, i vestiti Freddy e tutti gli oreo che addolcivano i momenti di stanchezza. Un GRAZIE speciale a tutti i professionisti che ci assistevano ogni giorno cucendoci addosso il vestito più giusto per noi ed entravano in sala carichi di sorriso ed entusiasmo [...] grazie alla mia professoressa Veronica Peparini che ha creduto in me dal primo giorno, mi dispiace non avere avuto il tempo di farle vincere la sua “scommessa” su di me, mi impegneró per dimostrarlo fuori. Farò tesoro delle critiche ricevute come non dimenticherò le belle parole sul mio lavoro. Ai miei compagni di viaggio auguro di continuare il proprio percorso godendosi ogni istante fino a realizzare i loro sogni, continuerò a sostenervi da casa felice di non dover mandare in sfida nessuno di voi...non dimenticatevi di Matilde ci vediamo fuori spero il più tardi possibile.

Leggi anche Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 26 ottobre

Con l'uscita di scena di Matilde, Frasa e Tommaso, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco sono: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Alex, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 2 novembre 2025 alle 14 su Canale 5.

Amici
Amici
Eleonora Gasparini
