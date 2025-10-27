Amici 25, Frasa e Tommaso eliminati: le prime dichiarazioni social dei due ex allievi

News VIP

Colpo di scena durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24: Tommaso Troso, Matilde Fazio e Frasa sono stati costretti a lasciare definitivamente il talent show di Canale 5.

L'ultima puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, andata in onda ieri domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal fortunato talent show di Tommaso Troso, Frasa e Matilde Fazio. Tre eliminazioni inaspettate che sono state commentate sui social dai diretti interessati.

Tommaso Troso e Frasa tornano sui social sui social dopo l'eliminazione da Amici

Ieri, domenica 26 ottobre 2025, è andata in onda una nuova puntata di Amici 25 ricca di emozioni e colpi di scena. A grande sorpresa, ben tre allievi sono stati costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Tommaso Troso, che è stato eliminato dalla maestra Alessandra Celentano, Frasa e Matilde Fazio, che hanno perso le loro rispettive sfide.

La scelta della maestra Celentano di eliminare Tommaso, che come rivelato dalla De Filippi ha deciso di rinunciare a un contratto di lavoro per partecipare ad Amici, ha letteralmente spiazzato tutto il pubblico di Canale 5 e lo stesso ballerino. A poche ore dalla sua uscita di scena, infatti, il giovane è tornato su Instagram per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in queste settimane:

Leggi anche Le confessioni inedite di Alessio Bernabei

Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria e a tutte le persone che lavorano per Amici per avermi dato questa bellissima opportunità.

Le prime social di Frasa

Tommaso Troso non è stato l'unico allievo eliminato da Amici 25. Nella puntata di ieri anche Frasa e Matilde Fazio hanno perso le loro rispettive sfide e sono stati costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Se la ballerina e ormai ex allieva di Veronica Peparini ha scelto la strada del silenzio, almeno per il momento, il giovane cantante ha deciso di intervenire sui social e commentare la sua eliminazione:

Ringrazio Amici per la possibilità che mi ha dato. Per me questa non è una sconfitta, ma un modo per avervi avvicinato un po' a me. Mi dispiace di non aver avuto abbastanza tempo per dimostrare. Sono estremamente grato a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, compresi i miei compagni di viaggio. Ringrazio Plasma e tutti gli zucconi perché sono state le persone che più mi sono state vicine in questa piccola avventura.

Scopri le ultime news su Amici.