Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 26 ottobre: Emma preziosa, la maestra Celentano spiazza tutti!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle dell'ultima puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 26 ottobre 2025, alle 14.00 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che ha visto l'eliminazione definitiva di Tommaso Troso, Matilde Fazio e Frasa. Tra emozionanti esibizioni in studio, scelte inaspettate e ospiti d'eccezione, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 26 ottobre

Alessandra Celentano: Voto 4 (Le scelte inaspettate della maestra spiazzano tutti, compresa Maria De Filippi)

L'ultima puntata di Amici 25 è iniziata con un vero colpo di scena. Alessandra Celentano ha invitato Tommaso al centro del palco per comunicargli la fine del suo percorso nella scuola. Un'eliminazione shock che ha letteralmente destabilizzato il ballerino, che non è riuscito a trattenere le lacrime, ma anche tutti i presenti in studio. "Mi dispiace solo per il contratto perso. Lui quando ha fatto i casting ha rinunciato a un contratto di lavoro per entrare qui" ha dichiarato Maria De Filippi, visibilmente dispiaciuta per la decisione presa dalla maestra. Ma non è finita qui. Dopo aver eliminato Troso, Alessandra ha deciso di sospendere la maglia al ballerino Emiliano perché, a suo dire, non è stato in grado di mettere in atto i suoi consigli.

Emma Marrone: Voto 8 (Determinazione e personalità da vendere!)

Emma è tornata ad Amici e, come sempre, non ha sbagliato un colpo. Chiamata a giudicare i cantanti della nuova edizione del talent show, la cantante si è messa nei loro panni ed è riuscita a tirar fuori dei consigli mirati e molto preziosi. Bellissimo e davvero importante il discorso fatto ai ragazzi e legato all’insicurezza sul palco: "Vi siete scelti un mestiere in cui le pressioni ci saranno sempre, non pensate che le cose miglioreranno. Vi sentirete sempre nel panico, sempre non all’altezza, sempre terrorizzati dal fallimento, ma a un certo punto dovrete imparare ad abbracciarla la possibilità di fallire, solo così potete costruire le vostre carriere". Sarebbe davvero un bel regalo averla tra i giudici del Serale.

Angie: Voto 7 (La nuova allieva )

Frasa ha perso lo scontro diretto contro Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba. La giovane artista non è un volto nuovo al pubblico visto che in passato ha partecipato a The Voice of Italy e a Sanremo Giovani 2024. Il suo inedito "Poco poco" e la sua voce riconoscibile hanno fatto centro e conquistato Federica Camba, che ha deciso di assegnarle un banco nella scuola. Siamo sicuri che darà filo da torcere alle altre cantanti della scuola.

