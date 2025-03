Amici 24, Vybes torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ho mantenuto la mia promessa"

News VIP

Il cantante Vybes ha perso al ballottaggio finale contro Francesca Bosco ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allievo di Rudy Zerbi!

La prima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 22 marzo 2025, ha visto l'eliminazione del cantante Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco. L'allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Francesca Bosco ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni social di Vybes dopo l'addio ad Amici

Vybes è il secondo eliminato del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Francesca Bosco, l'allievo della squadra capitanata da Rudy Zerbi e dalla maestra Alessandra Celentano ha ricevuto l'esito in casetta insieme alla talentuosa ballerina di Deborah Lettieri e ai suoi compagni di scuola. "Sono molto orgoglioso perché sono partito da una cameretta e sono arrivato qui" ha confessato il cantante romano, con le lacrime agli occhi, prima di abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

A poche ore dalla prima puntata del Serale, Vybes ha deciso di tornare sui social per commentare la sua eliminazione e fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici. Non solo. Il cantante romano ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi, dalla sua famiglia ai professionisti fino ai suoi compagni di classe:

È stato un percorso molto lungo che oltre ad avermi portato a una crescita artistica mi ha donato anche ad una forte consapevolezza personale [...] Sono andato via con il sorriso perché so di aver mantenuto la mia promessa e di aver “finito il concerto” con il brano che volevo. “Chiedere aiuto” è un singolo che non punta a creare empatia, ma spinge nel non vergognarsi di chiedere una mano nel momento del bisogno e spero di renderla disponibile a tutti il prima possibile. Torno a casa sapendo che tutto quello che ho fatto è stata farina del mio sacco e che anche non avendo grandi mezzi si possono toccare grandi traguardi. Ringrazio più di tutti i miei genitori che hanno sempre sostenuto nella mia passione senza mai smettere di crederci, ringrazio la redazione e ogni singolo coach di canto [...] Ringrazio le persone da casa che mi hanno seguito e visto qualcosa in me...Questa è solo una partenza e spero che fuori mi aspettino tante realtà e canzoni nuove da scrivere.

Ottimi ascolti per la prima puntata del Serale di Amici 24

Ottimo esordio per il Serale della 24esima edizione di Amici. La prima puntata, andata in onda sabato 22 marzo, ha ottenuto il 27.86% pari a 4 milioni 019 mila telespettatori. Sul target 15-19 anni la share supera il 54% di share e sul target 15-34 anni la share vola al 42.22%. Picchi della puntata: alle ore 22:34 i telespettatori sintonizzati sono 5 milioni 151 mila mentre alle ore 24:36 la share svetta al 38.3%.

Con l'uscita di scena della ballerina Asia e del cantante Vybes, i talenti ancora in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata del Serale.

