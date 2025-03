Amici 24, le pagelle della prima puntata del Serale: Anna Pettinelli iconica! Nicolò e TrigNO divorano il palco

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della prima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 22 marzo 2025, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti, eliminazioni e piacevoli sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 22 marzo

Nicolò voto: 8 (Che bomba!)

Con le esibizioni di ieri, Nicolò si è aggiudicato un posto nella finale! Si è esibito tre volte e per tutte e tre le volte ha incantato tutti. Anche nel guanto di sfida contro Jacopo Sol, sull’interpretazione di Vedrai Vedrai, ne è uscito vincitore. Nel duetto con TrigNO su un brano di Zucchero, poi, che dire...hanno fatto il panico in studio. Bravo, bravo davvero.

Trigno: Voto 8 (Una piacevole sorpresa)

TrigNO si è letteralmente mangiato il palco di Amici. L'allievo di Anna Pettinelli è davvero migliorato durante il suo percorso nella scuola e i risultati si sono decisamente visti nel corso della prima puntata del Serale. L'intesa, poi, trovata con il suo amico Nicolò in "Overdose d'amore" ha letteralmente conquistato tutti. In questo esordio è stato, a grande sorpresa, tra i migliori.

Amadeus: Voto 9 (Lui è il vero colpaccio del Serale di Amici 24)

Amadeus ha fatto il suo esordio nella giuria di 'Amici', segnando un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi. Lui è il giudice più atteso e prestigioso di questo Serale, ha partecipato e si è emozionato nel corso di tutta la serata: "Pensavo di averle provate tutte le emozioni nella vita, ma questa è un’ondata davvero pazzesca". Ma le vere emozioni, almeno le più evidenti, sono arrivate con il guanto di sfida tra i due bravissimi Jacopo Sol e Nicolò. A noi Amadeus ci piace...e pure tanto!

Vybes: Voto 7 (Con i suoi inediti potrebbe fare davvero tanta strada)

Vybes è stato il secondo eliminato del Serale di Amici. Un epilogo inevitabile, ma che fa male al cuore. Il ragazzo ha una sensibilità fuori dal comune e un'evidente urgenza di scrivere, ma è ancora acerbo. È finito al ballottaggio finale con la ballerina Francesca Bosco e, alla fine della serata, è stato costretto ad abbandonare la scuola. Nella sua ultima esibizione, ha presentato un inedito molto forte, a cui tiene particolarmente e che parla della sua depressione e della salvezza trovata nella musica. Il nostro augurio è che possa trovare la sua strada e sbocciare. Una cosa è certa: ha una penna davvero fantastica.

Anna Pettinelli: Voto 10 (Iconica e Divina!)

Il primo Guanto di Sfida tra Prof di questa edizione del Serale è tutto al femminile: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli sono state chiamate a interpretare tre icone dello spettacolo e hanno regalato al pubblico dei momenti davvero esilaranti. Regina indiscussa, per quanto scandalosamente non vincitrice del guanto, la Pettinelli che per l'occasione si è trasformata nella pop-star Lady Gaga! Circondata da aitanti boys, la professoressa di canto si è esibita sul palco, lasciando tutti senza parole. Che dire...S-T-U-P-E-N-D-A! Viva l’autoironia. Sempre.

Scopri le ultime news su Amici.