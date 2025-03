Amici 24, Vybes fuori dal Serale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

News VIP

Dopo Asia De Figlio, anche Vybes è stato costretto a lasciare il Serale di Amici 24: il giovane cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Francesca Bosco.

La prima puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco. Il cantante e allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Francesca Bosco ed è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Vybes fuori dal Serale di Amici 24

Asia De Figlio e Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, sono stati i primi eliminati dal Serale di Amici, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. La ballerina di Emanuel Lo e il cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Se l'allieva Asia ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, il cantante Vybes ha ricevuto l'esito del ballottaggio finale in casetta insieme alla ballerina Francesca Bosco e ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome dell'eliminato è stata come sempre Maria De Filippi: "Eccoci! Dico chi rimane...continui a ballare tu, Francesca". Un'eliminazione che ha emozionato e dispiaciuto tutti gli allievi, che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

"Sono molto orgoglioso perché sono partito da una cameretta e sono arrivato qui. Sono proprio contento" ha confessato Vybes rivelando di essere orgoglioso di se stesso e fiero del percorso fatto nella scuola più amata e seguita d'Italia. Prima di abbandonare la casetta, il cantante romano ha poi abbracciato e ringraziato tutti i suoi compagni di scuola.

Le prime dichiarazioni di Vybes dopo l'eliminazione

Dopo aver lasciato definitivamente la casetta di Amici 24, Vybes ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Witty. Ripensando al suo lungo e intenso percorso nella scuola e ricordato le sue ultime esibizioni sul palco del Serale, il giovane e amato cantante romano ha confessato:

Oggi è stata una giornata importante. Ho passato sei mesi qua dentro, sono successe tantissime cose, ho raccontato tutto quello che volevo raccontare al 100%. È stato bellissimo con i ballerini, non pensavo di arrivare fin qui. Il mio percorso me lo immaginavo esattamente così [...] L'emozione più grande? La prima puntata!

Ricordiamo che con l'eliminazione di Asia e Vybes, i ragazzi ancora in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata del Serale.

