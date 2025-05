Amici 24, TrigNO in lacrime per la dolce sorpresa di Chiara: "Non vedo l'ora di viverla fuori" (VIDEO)

News VIP

Chiara Bacci sorprende TrigNO nella scuola di Amici 24. Ecco cosa ha fatto la talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano subito dopo l'eliminazione dal Serale.

Chiara Bacci è stata eliminata dal Serale a un passo dalla semifinale di Amici 24. Prima di abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5, però, la ballerina della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci ha tenuto a lasciare un biglietto pieno d'amore per il suo fidanzato TrigNO.

Chiara sorprende ed emoziona TrigNO

Nel corso dell'ultimo appuntamento Serale di Amici 24, andata in onda sabato 3 maggio 2025, Chiara Bacci ha perso al ballottaggio contro TrigNO (Pietro Bagnagrande) ed è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola più amata e seguita d'Italia. Un'eliminazione che ha dispiaciuto e destabilizzato il cantante del team PettiLo che, interpellato da Luca Zanforlin subito dopo la puntata, ha speso parole di stima e affetto nei confronti della talentuosa ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano:

Io non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, ma anche lei mi ha fatto sentire giusto soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato. Lei è riuscita a trovare la spiegazione per il quale sbagliassi e a trovare una soluzione. La ringrazio, ma già lo sa. Sinceramente non vedo l'ora di viverla fuori e di vivere con lei perché so che si può fare.

Dopo aver fatto un bilancio della settima puntata del Serale, che ha definito "ingiusta", TrigNO ha ricevuto una dolce sorpresa da parte di Chiara. Prima di abbandonare la casetta, infatti, la ballerina della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha lasciato sul letto del suo fidanzato un biglietto d'amore: "Ti amo tantissimo. Grazie per avermi fatto ricredere nell'amore". Parole che hanno emozionato l'allievo di Anna Pettinelli, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le reazioni alla settima puntata del Serale

Nel daytime di oggi di Amici 24, i semifinalisti hanno ripercorso l'ultima puntata del Serale e commentato, insieme a Luca Zanforlin, le varie esibizioni e i giudizi ricevuti dalla giuria. Tra tutti, Francesco che non ha perso l'occasione di dire la sua sul "famoso e discusso" guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano e rifiutato da Emanuel Lo.

"L'avrei potuto fare, il fatto che non ci abbia nemmeno provato e abbia perso il punto a tavolino non mi va gìù. Non rispetta i miei principi" ha confessato Francesco rivelando di non aver condiviso la scelta del suo coach "Lui non mi ha dato la possibilità di pensarci, c'è stato un secco e grande 'no' più di una volta". Il comportamento assunto da Emanuel Lo, che non ha dato la possibilità al ballerino di poter scegliere se accettare o meno il guanto e di esprimersi in puntata, non è per niente piaciuto agli altri allievi, in particolare a Daniele, che ha affermato: "Io e Antonia ci stavamo innervosendo, volevamo che lui parlasse".

Ricordiamo che con l'uscita di scena di Chiara Bacci e Jacopo Sol, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con la semifinale della 24esima edizione di Amici.

