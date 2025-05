Amici 24, la dedica d'amore di Jacopo Sol a Francesca dopo l'eliminazione dal Serale: "Mi hai fatto sentire al sicuro"

News VIP

Il cantautore Jacopo Sol ha perso al ballottaggio finale contro Alessia Pecchia ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allievo di Rudy Zerbi.

La settima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 3 maggio 2025, ha visto anche l'eliminazione di Jacopo Sol. Il giovane allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la latinista Alessia Pecchia ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni social di Jacopo Sol dopo l'addio ad Amici

Jacopo Sol è stato eliminato dal Serale di Amici 24 a un passo dalla semifinale. Dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Alessia Pecchia, il talentuoso allievo della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha ricevuto l'esito in casetta insieme a tutti i suoi compagni di scuola. A distanza di alcune ore dalla sua uscita di scena, il cantante ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nella scuola più famosa e seguita d'Italia:

Anche chi è meno sfrontato può realizzare tutto: i sogni non hanno limiti. Grazie per avermi dato l’amore e il supporto per vivere questo sogno, e per avermi insegnato che posso continuare a sognare in grande. Mi sono fatto conoscere e ho imparato a conoscermi, adesso lascio che sia la mia musica a parlare per me. Grazie a chi in questi mesi mi ha sostenuto, solo ora che sono fuori mi rendo conto di quanto sia forte il vostro affetto. Un grazie speciale a Maria, allo staff, ai giudici, ai miei compagni. Mi avete accolto fin dal primo ingresso in quello studio, facendomi sentire subito parte di un mondo che non riuscirei a spiegare a parole.

Leggi anche Le pagelle della settima puntata del Serale di Amici 24

Dopo aver ringraziato tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto durante la sua partecipazione al fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cantante ci ha tenuto a dedicare parole piene d'amore alla fidanzata Francesco Bosco, la ballerina eliminata durante la quinta puntata del Serale:

Grazie Francesca perché mi hai fatto sentire al sicuro, sei stata la spalla su cui poggiarsi quando i pensieri diventavano troppo pesanti e allo stesso tempo la persona che non riuscivo a guardare negli occhi senza sorridere sei speciale Essere ospite in quella grande casa mi ha insegnato tanto, ma ora è tempo di tornare nella mia, dove posso camminare scalzo, senza necessariamente fare rumore. Inizia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di viverlo.

I semifinalisti di Amici 24

Ancora un ottimo risultato per la 24esima edizione di Amici che, con la settima puntata del Serale, ha ottenuto uno share del 25.90% pari a 3 milioni 583 mila spettatori. Picco della puntata: alle ore 22.37 i telespettatori sintonizzati sono 4 milioni 164 mila.

Con l'eliminazione dalla gara di Chiara Bacci e Jacopo Sol, i talenti ancora in gara sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5 con la semifinale di Amici 24.

Scopri le ultime news su Amici.