Amici 24, Chiara eliminata: "È stato un Serale pieno di passione, sono contenta e fiera che TrigNO sia rimasto"

Chiara Bacci ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO ed è stata costretta a lasciare la scuola di Amici24: ecco le prime dichiarazioni della talentuosa ballerina dopo l'eliminazione dal Serale.

La settima puntata del Serale di Amici, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol. I due allievi della 24esima edizione hanno perso i loro rispettivi ballottaggi finali e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Chiara eliminata dal Serale di Amici 24

La ballerina Chiara Bacci è stata la prima eliminata della settima puntata del Serale di Amici 24. Dopo essersi preso del tempo per riflettere, il giudice Cristiano Malgioglio ha deciso di votare l'allieva della maestra Alessandra Celentano, che però ha ricevuto diverse opportunità lavorative molto prestigiose: una borsa di studio alla Complexion di New York, un posto nella produzione di Requiem e, infine un contratto di lavoro a Pechino come ballerina solista ne La Vedova Allegra. L'ultima, non per importanza, è quella che ha emozionato la ballerina.

A grande sorpresa, Maria De Filippi ha invitato a entrare tutti i ballerini professionisti del talent show di Canale 5 e proposto a Chiara di entrare a farne parte già dal prossimo settembre 2025: "Se vuoi da settembre starai qua insieme ai professionisti. Io però un'esperienza all'estero te la consiglio". Con le lacrime agli occhi, la ballerina ci ha tenuto a ringraziare tutti, in particolar modo i suoi compagni di squadra, la maestra Celentano e il suo amato TrigNO: "Vorrei ringraziare Pietro perchè mi ha fatto sempre sentire giusta, mai sbagliata".

Le prime dichiarazioni di Chiara dopo l'eliminazione dal Serale

Raggiunta dai microfoni di Witty, la ballerina Chiara Bacci ha fatto un bilancio della sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici. La talentuosa allieva della maestra Celentano ha colto l'occasione anche per commentare le varie proposte lavorative ricevute in studio dopo l'eliminazione dalla gara:

Essere contro Pietro non era una bella situazione, sono contenta e fiera che lui sia rimasto. È stato un percorso ricco di alti e bassi [...] mi porterò tutto nel cuore. Mi mancheranno tutti e tutto. La maestra è stata severa, ma anche molto umana, è dolce e mi è stata tanto accanto nei momenti di difficoltà. La ringrazio tanto per questo. Sono contenta perché mi hanno dato l'opportunità di poter scegliere tra varie cose, la mia paura era anche quella di rimanere a mani vuote. Ho la certezza che ballerò e questa è la cosa più importante. È stato un Serale pieno di passione, ho dato il mio meglio e sono contenta di questo.

Con l'uscita di scena di Chiara e Jacopo Sol, i semifinalisti della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesco Fasano per il team capitanato da Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5 con la semifinale di Amici.

