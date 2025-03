Amici 24, svelato il nuovo regolamento del Serale: sfide, giuria e televoto

News VIP

A poche ore dalla registrazione della prima puntata del Serale di Amici 24, è stato reso noto il regolamento: "Ogni puntata sarà strutturata in diverse manches, sull'esito delle quali potranno esprimere il proprio gradimento il pubblico da casa, i giudici, ma anche i professori".

Fervono i preparativi per il Serale della 24esima edizione di Amici, che partirà ufficialmente sabato 22 marzo 2025. Nell'attesa, Witty ha reso noto il nuovo regolamento e rivelato ogni puntata sarà divisa in manches, alla fine delle quali i ragazzi della scuola potranno essere valutati dai giudici, da una commissione o anche dai loro professori.

Il nuovo regolamento del Serale di Amici 24

L'attesa è finita! Oggi verrà registrata la prima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. 16 gli allievi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci. La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano.

E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna. In attesa di scoprire le anticipazioni della prima registrazione, il sito Witty Tv ha pubblicato il regolamento ufficiale della nuova edizione del Serale. Come già successo negli anni passati, i ragazzi si sfideranno in diverse manche e saranno giudicati dalla giuria, da una commissione interna o anche dai loro professori. Ecco il comunicato:

Ogni puntata sarà strutturata in diverse manches, sull’esito delle quali potranno esprimere il proprio gradimento, il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici, ma anche i professori presenti in studio. Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà determinare alcune svolte narrative del programma esprimendo il proprio gradimento nei confronti dei singoli concorrenti/squadre [...] Alcune manches potranno essere valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Inoltre, la commissione interna, i giudici, i professori presenti in studio potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto, o i concorrenti che affronteranno le sfide, ecc. Potrebbero essere proposte inoltre al pubblico ulteriori sessioni di televoto per individuare il gradimento del pubblico sui singoli concorrenti. A discrezione della produzione potrebbero essere proposte al pubblico ulteriori sessioni di televoto, anche di durata settimanale.

Le indiscrezioni sui giudici del Serale

Il Serale di Amici 24 si avvicina e, come ogni anno, cresce l'attesa per conoscere i nomi dei giudici. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Adnkronos, a ricoprire questo ruolo saranno tre amatissimi volti del mondo dello spettacolo: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena d’Amario. Una bella sfida per il conduttore che, dopo aver condotto per ben cinque anni il Festival di Sanremo, si cimenterà in una nuova avventura. Al suo fianco ci sarà il noto paroliere, che garantirà momenti di puro spettacolo.

La vera novità di questa edizione è la presenza di Elena D’Amario, ex allieva del talent show di Maria De Filippi e oggi ballerina professionista e coreografa di fama internazionale. Il suo ritorno come giudice del Serale è una scelta che valorizza il talento e l’esperienza di chi ha vissuto il percorso nella scuola in prima persona. Al momento, però, le indiscrezioni non sono state confermate, ma nemmeno smentite dai diretti interessati. Per saperne di più quindi non ci resta che attendere!

Ricordiamo che, in vista della prima puntata del Serale, sia Alessandra Celentano che Deborah Lettieri hanno lanciato i loro primi guanti di sfida. Se la maestra ha puntato il dito contro Francesca Bosco e Raffella Mitaritonna, la collega ha deciso di mettere alla prova Alessia Pecchi. Chi riuscirà a portare il punto alla propria squadra? L'appuntamento con Amici è per sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

