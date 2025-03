Amici 24, Deborah Lettieri punta il dito contro Alessia: "Il ballo non è solo tecnica e controllo, voglio vedere se..."

News VIP

In vista della prima puntata del Serale di Amici 24, la coach Deborah Lettieri ha deciso di lanciare un guanto di sfida ad Alessia Pecchia, la ballerina della squadra capitana da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Alessia Pecchia è finita nel mirino di Deborah Lettieri. In vista della prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025, la coach di ballo ha deciso di lanciare il suo primo guanto di sfida alla giovane latinista della squadra capitanata dalla maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il primo guanto di sfida di Deborah Lettieri

Dopo Alessandra Celentano, che ha deciso di mettere alla prova Francesca Bosco, anche un'altra professoressa di ballo ha voluto lanciare il suo primo guanto di sfida. Nel daytime di oggi di Amici 24, Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi in casetta e ha invitato Alessia Pecchia a recuperare la famosa busta rossa. In vista della prima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025 su Canale 5, Deborah Lettieri ha deciso di mettere a confronto l'allieva del team Zerbi-Cele e Raffaella Mitaritonna in un passo a due di latinoamericano, focalizzandosi sull’espressività e sull’interpretazione piuttosto che sulla tecnica:

Ciao Alessia, ho deciso di assegnarti questo guanto di sfida perché sei una ballerina preparata, ma la tua espressività appare spesso costruita [...] Il ballo non è solo tecnica e controllo. Il tema? La passione. Questo passo a due è un dialogo tra due corpi che si cercano, si attraggono, si respingono. Raffaella è più piccola di te, ma riesce a interpretare e coinvolgere con la sua passione. Voglio vedere se sarai capace di lasciarti andare.

Una bella sfida che "costringerà" l'allieva della maestra Celentano a uscire dalla sua comfort zone e a mettersi davvero in gioco. La coreografia proposta dalla Lettieri, che è stata concepita per mettere in risalto l'interpretazione e il trasporto emotivo delle due giovani ballerine della scuola, ha entusiasmato Raffaella e preoccupato Alessia. Senza troppi giri di parole, la latinista ha confessato: "Non capisco quando parla di espressioni di circostanza, credo di essere molto vera e reale quando ballo, faccio fatica ad essere costruita. Non penso di non avere passione". Riuscirà a convincere i giudici del Serale e guadagnare il punto?

La maestra Celentano sfida Raffaella

Non solo Deborah Lettieri, ma anche Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un guanto di sfida alle due latiniste della 24esima edizione di Amici. Durante il daytime, Maria De Filippi ha invitato Raffaella Mitaritonna a ritirare una busta contenente una lettera da parte della maestra di danza classica, che ha pensato a un confronto focalizzato su un assolo tecnico, che richiederà alle ballerine di eseguire un samba puro e tecnico:

Sei molto giovane e hai bisogno di perfezionare la tecnica [...] l'esatto contrario di Alessia, che ha un modo di esibirsi tutto suo perché naturale e integro al 100%. Eseguirete un samba, puro e tecnico come piace a me, un guanto per due ballerine così diverse, senza camuffare la qualità del movimento e la pulizia della tecnica.

Un’opportunità per Raffaella di dimostrare le sue capacità tecniche. Ci riuscirà? Ricordiamo che la prima puntata del Serale andrà in onda sabato 22 marzo 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. 16 gli allievi ammessi alla fase finale del talent show: i cantanti Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Asia de Figlio, Francesco Fasano, Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna. Non mancate!

