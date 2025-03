Amici 24, svelati i nomi dei primi due giudici del Serale: le ultime indiscrezioni

News VIP

Non solo Amadeus! Stando alle ultime indiscrezioni, tra i giudici del Serale di Amici 24 ci sarà anche l'amatissimo Cristiano Malgioglio.

La giuria del Serale di Amici 24 inizia finalmente a prendere forma! Stando alle ultime indiscrezioni, oltre ad Amadeus, siederà sulla famosa poltrona rossa anche Cristiano Malgioglio, che tornerà nel talent show di Maria De Filippi per il terzo anno di fila.

Amadeus e Malgioglio giudice del Serale di Amici 24

Fervono i preparativi per la prima puntata della 24esima edizione del Serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ma da chi sarà formata la giuria? Proprio nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei primi due giudici, che giudicheranno le esibizioni degli allievi e li accompagneranno nel corso della fase finale del talent di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Amadeus e del veterano Cristiano Malgioglio! A rivelarlo Bubino Blog: "Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5".

Leggi anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sbilanciano su tutti gli allievi ammessi al Serale

Sia Amadeus che Malgioglio sono due nomi molto amati dal pubblico. Se dovessero essere ufficializzati, quindi, siamo certi che il riscontro sarà più che positivo. Ora resta da capire chi sarà il terzo giudice del Serale di Amici. C’è chi dice che potrebbe essere Fedez, altri invece credono che potrebbe arrivare l'etoile Eleonora Abbagnato, che nel caso andrebbe a sostituire Giuseppe Gioffrè. Per quanto riguarda invece il direttore artistico è stato già confermato Stéphane Jarny.

Le squadre del Serale

Manca davvero poco al Serale di Amici 24. 16 sono gli allievi che hanno ottenuto la maglia d'oro e che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci. La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano.

E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna. Chi alzerà la coppa quest'anno dopo Sarah Toscano? Ricordiamo che la prima puntata del Serale andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.