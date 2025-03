Amici 24, Pettinelli e Lettieri criticano le altre squadre del Serale: "Luk3 non ha punti di forza, Alessia? È forzata"

News VIP

Anna Pettinelli e Deborah Lettieri a ruota libera su tutti gli allievi ammessi alla fase finale di Amici 24: le due professoresse della scuola svelano i punti deboli delle altre squadre del Serale.

Il Serale di Amici 24 si avvicina e i professori sembrano avere le idee molto chiare sui loro allievi e avversari. Sedici allievi, tra cui otto ballerini e otto cantanti, divisi in tre squadre capitanate da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

I punti di forza del team Pettinelli-Lettieri

Fervono i preparativi per il Serale della 24esima edizione di Amici, che partirà il prossimo sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Sono 16 gli allievi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi: i ballerini Francesco Fasano, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Raffaella Mitaritonna; i cantanti Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, Luk3, Senza Cri, Chiamamifaro, Vybes e TrigNO.

Nel daytime di oggi, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli hanno convocato in studio i loro allievi per analizzare i loro punti di forza in vista del Serale. La prima a prendere la parola è stata la speaker radiofonica, che ci ha tenuto subito a sottolineare i miglioramenti fatti da Nicolò e TrigNO negli ultimi mesi nella scuola. "Come team, a livello di personalizzazione, espressività e interpretazione non ce n'è per nessuno per canto e ballo!" ha dichiarato la coreografa e professoressa di ballo, che ha poi elogiato Raffaella, Francesca e Dandy: "Ce li mangiamo tutti".

Le critiche di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri

Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si sono confrontate con i loro allievi per analizzare insieme i punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Parlando del team Zerbi-Cele, le due coach hanno rivelato il loro reale pensiero su Vybes, Chiamamifaro e Jacopo Sol, Daniele, Chiara e Alessia. "Antonia è molto brava, è forte. Jacopo bravo, bel graffio dopo il tuo (riferendosi a TrigNO), il suo problema è che non può cantare tutto. Chiamamifaro è anonima. Vybes deve cantare il suo" ha dichiarato la speaker radiofonica seguita dalla professoressa di ballo, che ha rivelato di non temere nessuno "Alessia è forzata, non è naturale. Più che forte direi che è scattosa, il punto di forza di Chiara è il suo punto debole. Deve migliorare ancora tanto. Daniele invece non arriva, manca di personalità".

Dopo aver commentato la squadra capitanata da Zerbi e dalla maestra Celentano, la Pettinelli e la Lettieri si sono confrontate sulla squadra dei CuccaLo, formata da Luk3, Senza Cri, Francesco e Asia. "Luk3 non ha punti forza, se non un gruppo di appassionati che lo seguono sui social. È indietro, non ha la scrittura di Vybes e non ha la voce di Chiamamifaro. Senza Cri non canta male, ma diventa pesante. Barocca" ha affermato Anna seguita da Deborah, che non si è risparmiata neanche in questo caso "Asia la apprezzo, ma è una ballerina di fila. Francesco? Ho dubbi sulla sua versatilità".

