Amici 24, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: "Al Serale cambia tutto. Ecco chi potrebbe essere una sorpresa"

News VIP

In vista dell'inizio del Serale, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sbilanciano su tutti gli allievi ammessi alla fase finale della 24esima edizione di Amici 24: i due professori della scuola svelano i punti deboli delle squadre avversarie.

Fervono i preparativi per il Serale della 24esima edizione di Amici, che partirà il prossimo sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Tre le squadre in gara capitanate rispettivamente dai professori di canto e di ballo della scuola: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sbilanciano sulle squadre del Serale

Manca davvero poco al Serale di Amici 24. 16 gli allievi ammessi (otto ballerini e otto cantanti) che saranno protagonisti, ogni sabato sera su Canale 5 a partire da sabato 22 marzo 2025, nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi: Francesco Fasano, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, Luk3, Senza Cri, Chiamamifaro, Vybes e TrigNO.

Dopo Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno deciso di dire la loro su tutti gli allievi ammessi al Serale. Nel daytime di oggi di Amici, i CuccaLo hanno convocato in studio Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco per analizzare i punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie.

Leggi anche Pettinelli e Lettieri criticano le altre squadre del Serale

Il primo a prendere la parola è stato il coreografo Emanuel Lo che, senza mezzi termini, ha rivelato il suo reale pensiero sui ballerini del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ovvero Alessia, Daniele e Chiara: "Alessia nel suo è forte, cattura l'attenzione. Un suo punto debole è l'improvvisazione. Daniele è migliorato, ma al Serale cambia tutto. È un punto interrogativo. Chiara è poco versatile e non l'ho mai vista spingere realmente sulla sua parte tecnica". A fargli eco la coach Cuccarini che, con grande oggettività, ha detto la sua sui cantanti Vybes, Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol: "Vybes ha problemi di versatilità e di canto, Antonia è una buonissima interprete, molto credibile nelle cover. Ha una vocalità che non si discute. Jacopo è molto affine a Senza Cri, Chiamamifaro non mi piace sempre. Il suo punto debole è la costanza".

I CuccaLo si sbilanciano sui ballerini e cantanti del team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri

Dopo aver commentato il team capitanato da Rudy Zerbi e dalla maestra Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono confrontate sulla squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri formata dai ballerini Francesca, Raffaella, Dandy e dai cantanti Nicolò e TrigNO. "TrigNO ha carisma e personalità sul palco. In questo percorso l'ho visto cantare un po' tutto allo stesso modo. Nicolò è migliorato tanto. Potrebbe essere una sorpresa questo Serale, ce la possiamo giocare" ha dichiarato l'amata professoressa.

"Raffaella è energica, mi aspetto sempre grandi cose da Francesca, ma alcune volte mi arriva, altre mi delude. È più forte la sua faccia che la sua danza. Dandy nel suo è bravo, nel resto non lo trovo così forte" ha dichiarato Emanuel Lo commentando i ballerini del team di Anna e Deborah. Ricordiamo che la prima puntata del Serale andrà in onda sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.