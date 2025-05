Amici 24, semifinale a sorpresa: ecco chi avrebbe deciso di salvare la giuria del Serale

News VIP

Colpo di scena ad Amici 24! La giuria del Serale e la produzione del talent show di Maria De Filippi avrebbero preso una decisione inaspettata: ecco le ultime indiscrezioni sulla registrazione della semifinale!

È tutto pronto per la semifinale di Amici, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 su Canale 5. Chi saranno i finalisti della 24esima edizione? Stando alle ultime indiscrezioni, la giuria del Serale avrebbe spiazzato tutti i fan del talent show di Maria De Filippi con una mossa davvero inaspettata!

Anticipazione semifinale Amici 24: arriva la scelta inaspettata della giuria del Serale

Ieri è stata registrata la semifinale di Amici 24, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, i tre ballerini Alessia Pecchia, Francesco Fasano e Daniele Doria sono riusciti a conquistare un posto nella finalissima mentre i cantanti TrigNO (Pietro Bagnagrande), Nicolò Filippucci e Antonia Nocca sono finiti al ballottaggio per l'eliminazione.

Tra TrigNO, Nicolò e Antonia chi sarà l’eliminato dell'ottava e attesissima puntata del Serale? A quanto pare nessuno! Come spoilerato da Lorenzo Pugnaloni, la giuria, composta da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, avrebbe deciso di portare tutti e sei i ragazzi della scuola in finale:

Colpo di scena ad Amici24: durante la registrazione della semifinale, è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola per la corsa verso la finalissima. Secondo quanto raccolto in esclusiva i tre talenti finiti a rischio sarebbero Nicolò, TrigNo e Antonia, ma — e qui arriva la vera notizia bomba — potrebbe non esserci alcun eliminato. Secondo quanto abbiamo appreso, le nostri fonti parlano chiaro: la finale si terrà con ben 6 concorrenti in gara.

Decisione che ha spiazzato ed entusiasmato tutti i numerosi fan del talent show di Maria De Filippi, che potranno continuare a vedere i loro beniamini fino alla fine. Assisteremo, quindi, a una finale a sei, proprio come è successo nella precedente edizione con Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Petit, Holden, Mida e Sarah.

Le anticipazioni della semifinale di Amici 24

Cresce l'attesa per la messa in onda dell'ottava e imperdibile puntata del Serale di Amici 24, che sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo l'eliminazione definitiva di Jacopo Sol e Chiara Bacci, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia e Daniele Doria del team Zerbi-Cele; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team PettiLo; Chi avrà la meglio?

Stando alle anticipazioni, Francesco è stato il primo finalista della 24esima edizione di Amici. La seconda e terza manche della serata, invece, è stata vinta dai Zerbi-Cele. La latinista Alessia e Daniele sono volati in finale! Spazio poi al guanto di sfida tra professori e agli ospiti in studio: Annalisa, Geppi Cucciari e Fred De Palma.

La semifinale di Amici ha visto anche il grande ritorno dell'ex allieva del Serale, Asia De Figlio. La giovane e talentuosa ballerina si è esibita insieme ai professionisti sulle note della nuova canzone di Annalisa. Per quando riguarda i cantanti in gara, che si sono sfidati con i loro inediti, sono stati mostrati i vari Ep, che usciranno il prossimo 23 maggio 2025. L'appuntamento è per domani, sabato 10 maggio 2025, alle 21.40 circa su Canale 5!

