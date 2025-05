Amici 24, Jacopo Sol replica alle critiche: "Mi dispiace per chi sta cercando di metterci contro, ma..."

News VIP

Il cantante Jacopo Sol è finito al centro delle polemiche per aver rivelato la sua preferenza ed escluso Nicolò Filippucci dalla finale della 24esima edizione di Amici.

Manca poco alla semifinale di Amici, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 su Canale 5 e vedrà la proclamazione dei finalisti della 24esima edizione. Nell'attesa, gli ex allievi del Serale hanno rivelato chi, secondo loro, non merita la finale, deludendo sia i loro compagni che il pubblico.

Jacopo Sol criticato per la scelta ad Amici: il cantante svela la verità sul rapporto con Nicolò

Nell'ultimo daytime di Amici 24, la redazione del fortunato talent show di Maria De Filippi ha chiesto agli ex allievi della scuola chi, secondo loro, non merita l’accesso alla finale e la maggior parte ha fatto il nome di TrigNO (Pietro Bagnagrande). Tra coloro, invece, che hanno messo il cantante di Anna Pettinelli tra i finalisti c'è Jacopo Sol, eliminato nel corso della settima puntata del Serale.

La scelta di Jacopo Sol di escludere Nicolò Filippucci dalla finale ha fatto storcere il naso a parecchi fan del programma, che l'hanno criticato sui social. A far luce sulla situazione e difendersi dalle varie accuse è arrivato proprio l'ex allievo della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram circa la sua esperienza nella scuola, ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione nei confronti di Nicolò:

A questo punto del programma meritano tutti, mi dispiace per chi sta cercando di metterci contro, tra di noi c'è una grande stima e Nico lo sa. A prescindere dalle dinamiche del programma, provo una stima infinita per Nicolò, abbiamo legato tanto e siamo persone molto simili e sono sicuro che avrà una carriera fantastica al di fuori del programma. Se avessi potuto scegliere non avrei tolto nessuno.

Jacopo Sol chiarisce il rapporto con Nicolò e svela un retroscena

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Nicolò Filippucci, riservandogli parole di grande stima e affetto, Jacopo Sol ha risposto ad alcune domande relative anche alla sua sfera personale. A chi gli ha chiesto il motivo della sua timidezza, il cantante ed ex allievo della 24esima edizione di Amici ha spiegato:

Mi sono reso conto che tenermi alcune cose dentro mi aiuta a parlare di più con me stesso e a riflettere di più [...] questa "timidezza" mi ha permesso di selezionare tanto le poche persone con cui aprirmi e creare dei legami bellissimi. Sono felice perché con la musica questa "selezione" non esiste, penso che il modo più sincero per conoscermi sia ascoltando le canzoni.

Jacopo è stato uno dei protagonisti più apprezzati e amati di Amici. Con il suo grande talento, la sua voce e grande sensibilità ha conquistato tutti i telespettatori, che lo davano anche tra i favoriti alla vittoria per quanto riguarda la categoria canto. Il cantante non ha vinto il talent show di Maria De Filippi, ma l'amore di tutti i suoi fan e soprattutto della ballerina Francesca Bosco. Ricordiamo che l'appuntamento con la semifinale è per sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

