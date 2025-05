Amici 24, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della semifinale

News VIP

Ecco cosa è successo nel corso dell'ottava registrazione del Serale di Amici 24 e chi sono i primi finalisti del fortunato talent show di Maria De Filippi.

Oggi, giovedì 8 maggio 2025, è stata registrata l'ottava puntata del Serale di Amici, in cui sono stati svelati i nomi dei finalisti della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ospiti d'eccezione in studio l'attrice e comica Geppi Cucciari, Annalisa e Fred De Palma, che presentano i loro nuovi brani.

Le anticipazioni della semifinale di Amici 24

La registrazione della semifinale di Amici 24 inizia con l'ingresso in studio della giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Le due squadre del Serale sono divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Antonia, Alessia e Daniele; Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con TrigNO, Nicolò e Francesco. Prima di iniziare la gara, Maria De Filippi mostra la maglia della finale agli allievi, che si emozionano.

Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, la prima manche vede trionfare i PettiLo. Francesco è il primo finalista della 24esima edizione di Amici. La seconda manche, invece, viene vinta dai Zerbi-Cele grazie ad Antonia che batte TrigNO. La latinista Alessia vola in finale. Terza manche della serata: Rudy Zerbi e la maestra Celentano vincono ancora, il terzo allievo ad accedere alla finalissima è Daniele. Al ballottaggio finiscono TrigNO, Antonia e Nicolò.

Durante la serata, TrigNO chiede alla De Filippi il numero esatto dei finalisti, ma non gli viene rivelato. Spazio al guanto di sfida tra prof. tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Vince la speaker radiofonica. L'ex allieva del Serale, Asia De Figlio, balla tra i professionisti sulle note della canzone di Annalisa. Per quando riguarda i cantanti, vengono mostrati in studio i vari Ep che usciranno il prossimo 23 maggio 2025. I cantanti rimasti in gara si sfidano con i loro nuovi inediti. Nicolò e Alessia vincono il premio EstaThe.

I semifinalisti del Serale di Amici 24

Cresce l'attesa per la messa in onda dell'ottava e imperdibile puntata del Serale di Amici 24, che sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo l'eliminazione definitiva di Jacopo Sol e Chiara Bacci, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia e Daniele Doria del team Zerbi-Cele; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team PettiLo; Chi avrà la meglio? L'appuntamento è per sabato 10 maggio 2025 alle 21.40 circa su Canale 5 con la semifinale!

