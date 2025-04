Amici 24: scontro di fuoco tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, interviene Maria De Filippi (VIDEO)

News VIP

Scoppia un'accesa discussione in studio tra la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo durante la sesta puntata del Serale di Amici 24: "Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico".

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sabato 26 aprile 2025 su Canale 5, Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in studio. Un duro botta e risposta, che ha costretto la conduttrice Maria De Filippi a intervenire per placare gli animi.

Scoppia la lite tra Emanuel Lo e la maestra Celentano

Nella sesta puntata del Serale di Amici 24 non sono mancati gli scontri tra i professori della scuola. Emanuel Lo e Alessandra Celentano, infatti, si sono duramente scontrati per Francesco Fasano. Tutto è nato quando la maestra ha commentato l'esibizione del ballerino del team dei PettiLo dicendo di avere notato dei miglioramenti e consigliandogli di non lasciarsi andare. Consigli che non sono per niente piaciuti al collega: "Secondo me invece devi lasciarti andare, perché la danza non è matematica è anche arte".

Le parole di Emanuel Lo hanno provocato la reazione immediata della maestra Celentano. Senza mezzi termini, Alessandra si è scagliata contro il collega affermando: "Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare". "Tu puoi parlare solo di tecnica, l'arte non sai cosa sia. Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega [...] Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico. Ho studiato, mi sono fatto il c**o" ha sbottato furioso il professore di ballo del talent show di Canale 5, sottolineando la sua conoscenza anche della danza classica.

Non contenta, la Celentano ha continuato a stuzzicare il collega, rivelando di non vedere tutta questa competenza. Stanco e infastidito dalla situazione, Emanuel Lo ha poi ribadito: "Il mio pensiero è che la danza non è matematica ma è arte. Questa è una mancanza di rispetto, non ti sei informata sul collega che hai davanti". A cercare di placare gli animi ci ha pensato Maria De Filippi, che è intervenuta affermando: "Chi vede per la prima volta Amici può pensare che queste discussioni tra voi siano artefatte e invece...La Celentano è così, lei dal nulla può esplodere". Ad ogni modo, Francesco sembrerebbe aver convinto tutti, sia i professori della scuola che la giuria del Serale.

Nessun eliminato ad Amici

La sesta puntata del Serale di Amici 24 è stata ricca di colpi di scena. La ballerina Chiara Bacci e il cantante TrigNO (Pietro Bagnagrande) si sono scontrati al ballottaggio finale, ma il giudice Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e scegliere chi eliminare dalla gara. Proprio per questo motivo, l'eliminazione della serata è stata rimandata all’inizio del prossimo appuntamento. Chi sarà costretto/a a lasciare la scuola?

Visto il finale inaspettato, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono ancora otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con la settima puntata del Serale.

