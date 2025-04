Amici 24, ex allieva lancia una frecciatina alla maestra Celentano: "Incoerente. Sostiene Alessia Pecchia, ma..."

News VIP

La ballerina ed ex allieva di Amici, Agata Reale, ricorda la sua discussa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e lancia una frecciatina alla maestra Alessandra Celentano.

Sabato 26 aprile 2025 andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 24. Nell'attesa, l'ex discussa allieva Agata Reale ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola, lanciato una frecciata alla maestra Alessandra Celentano e parlato del suo rapporto con Maria De Filippi.

Agata Reale critica Alessandra Celentano

Manca davvero poco alla sesta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Con l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Nell'attesa, un'ex allieva è tornata a parlare della sua avventura nella scuola più amata e seguita d'Italia. Stiamo parlando della ballerina Agata Reale che, in una recente intervista rilasciata a Il Sussidiario, ha parlato anche degli scontri avuti con la maestra Celentano e del bellissimo rapporto che la lega ancora oggi a Maria De Filippi:

E’ stata un’esperienza fantastica che porterò nel cuore sempre. Una delle cose più belle è l’aver conosciuto Maria, nutro nei suoi riguardi una stima altissima. Maria con noi ragazzi era sempre molto presente, c'è sempre stata. Tutto il mio percorso ad Amici è stato molto bello, nonostante tutto, e al momento non mi viene da dire niente di negativo, a parte ovviamente tutto il discorso riguardante Alessandra Celentano. Tutti l’hanno conosciuta grazie a quello che è successo con me, sono stata la cavia di un lungo percorso e della riconferma del suo ruolo. Credo di essere stata una delle poche che ha avuto il coraggio di dirle quello che pensava, ma sono stata molto criticata per averlo fatto. Ad oggi penso che sia una persona molto incoerente nel suo ruolo di insegnante.

Leggi anche TrigNO e Chiara a cuore aperto ad Amici

Agata ha continuato rivelando il suo reale pensiero sul comportamento assunto da Alessandra quest'anno ad Amici. L'ex allieva ha detto la sua sugli scontri tra la maestra e Deborah Lettieri e sulla scelta di prendere in squadra la latinista Alessia Pecchia che, secondo lei, non rientra assolutamente nei canoni della ballerina che ha sempre decantato:

Ho seguito quello che è accaduto tra lei e la maestra Deborah Lettieri e mi è piaciuto molto il discorso che è stato fatto. Un insegnante deve essere maestro anche di vita, non solo quando insegna la tecnica o la disciplina. Un allievo va formato e non lo si può fare se lo disintegri a livello umano. Credo che negli anni siano sempre state troppe le incoerenze. Ad esempio ora lei sostiene l’allieva Alessia, che non rientra però nei canoni che ha sempre decantato, cioè quelli della ballerina magrissima, con le gambe alte, con il collo del piede perfetto. Lei appartiene in realtà ad un’altra categoria di danza, ma quella che la Celentano ha per lei mi sembra un’esaltazione incredibile.

I PettiLo sono la nuova squadra del Serale

Ieri, giovedì 24 aprile 2025, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione.Ospiti d'eccezione in studio l'ex allievo Holden e Achille Lauro, che si sono esibiti con i loro ultimi singoli. Stando alle anticipazioni, questa settimana ci sarà una sola eliminazione.

Ricordiamo che la produzione del talent show di Maria De Filippi ha accettato la proposta di unire i CuccaLo e le PettiLetti in un'unica squadra. A partire dalla prossima puntata, quindi, il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si scontrerà contro il nuovo capitanato da Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Otto i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: i cantanti Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci e Francesco Fasano. Chi avrà la meglio? L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.