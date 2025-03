Amici 24, Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida a Senza Cri: "Te la dovrai vedere con Antonia" (VIDEO)

News VIP

Dopo la maestra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, anche Rudy Zerbi ha deciso di lanciare il suo primo guanto di sfida del Serale di Amici 24 alla giovane cantante Senza Cri.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della prima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova la cantante e allieva del team capitanato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Senza Cri.

Rudy Zerbi punta Senza Cri

Nel daytime di ieri di Amici 24, la cantante Senza Cri, nome d'arte di Cristina Carella, ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Rudy Zerbi. In vista della prima puntata del Serale, il professore ha infatti deciso di lanciare il suo primo guanto di sfida della stagione che vedrà protagoniste la giovane e talentuosa allieva di Lorella Cuccarini e Antonia in un medley di due famosissime cantanti internazionali:

Cara Senza Cri, piccola, timida e plateale Senza Cri, che ne dici di cominciare questo Serale con un bel guanto di sfida? Voglio sentirti cantare veramente! Inutile dire che te la dovrai vedere con Antonia, una cantante che la voce ce l'ha e la sa usare come uno strumento musicale. Tira fuori la voce. Buona fortuna, credo che ne avrai davvero bisogno.

Un compito parecchio difficile, che ha spiazzato le dirette interessate. "Il sarcasmo di quest'uomo è una di quelle cose così pungenti" ha esordito Senza Cri ironizzando sul guanto lanciato da Zerbi "Per me non è equo. Ovviamente è una cosa fatta per elogiare Antonia e per umiliare me". Dopo aver scoperto i brani che dovranno preparare ("I will always love you" di Whitney Houston e "Bang Bang"), Cristiana ha richiesto un confronto con la sua coach Lorella. La professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha ascoltato il pensiero della sua allieva e alla fine le ha consigliato di accettare la sfida contro Antonia: "Queste canzoni le puoi cantare benissimo, ma con la tua vocalità. È un guanto per vincere facile quello è ovvio, ma si può fare".

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 24

Ieri, giovedì 20 marzo 2025, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio Sabrina Ferilli, che ha presentato un film, il cantautore romano Gazzelle e il simpaticissimo Alessandro Siani.

Stando alle anticipazioni, è stata presentata la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus, un'allieva della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è stata subito eliminata dalla gara, ma ha ricevuto una proposta davvero inaspettata da parte di Maria De Filippi. Non solo. Con grande sorpresa di tutti, la latinista Francesca Tocca è tornata nel corpo di ballo dei professionisti del Serale.

Con l'uscita di scena inaspettata di Dandy Cipriano, che è stato costretto ad abbandonare la scuola per motivi di salute pochi giorni prima dell'inizio del Serale, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono i cantanti Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Asia de Figlio, Francesco Fasano, Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna. L'appuntamento è per sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 con la prima puntata del Serale.

