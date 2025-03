Amici 24, Dandy lascia la scuola a un passo dal Serale: "Non lo accetto, questo non doveva succedere" (VIDEO)

News VIP

Brutte notizie per Dandy Cipriano ad Amici 24. Il ballerino e allievo della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri è stato costretto ad abbandonare il fortunato talent show di Maria De Filippi a pochi giorni dall'inizio del Serale per un problema fisico.

Colpo di scena ad Amici 24. Dopo Alessio Di Ponzio, un altro ballerino ha lasciato la scuola più amata e seguita d'Italia. Stiamo parlando di Dandy Cipriano, che è stato costretto ad abbandonare definitivamente il programma a poche ore dalla registrazione della prima puntata del Serale. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il daytime di oggi, giovedì 20 marzo.

Il talentuoso Dandy ha ricevuto la comunicazione in sala prove ed è scoppiato a piangere. "Non sto capendo nulla, ma non è possibile. Com’è successo? No, non ci voleva e non lo accetto. Questo non doveva succedere, non può essere, non è reale. Questa non ci voleva" ha dichiarato l'allievo di Deborah Lettieri visibilmente destabilizzato per la notizia ricevuta dalla produzione. In questo momento il ballerino ha bisogno di riposo e cure specifiche che non conciliano con i tempi pressanti della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Dandy poi ha raggiunto i suoi compagni in casetta per comunicargli la brutta notizia e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola di Amici: "Me ne devo andare a casa purtroppo. Vi volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qui [...] Ringrazio ovviamente i miei compagni. A tutti voi devo tanto e dico grazie". Una grande "perdita" per il programma, ma soprattutto per il team capitanato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che contavano molto sul talento del ballerino.

La classe del Serale di Amici 24

Manca davvero poco alla prima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo sabato 22 marzo 2025. Con l'uscita di scena di Dandy Cipriano sono 15 gli allievi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci.

La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano. E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna. In attesa di scoprire le anticipazioni della prima registrazione, il sito Witty Tv ha pubblicato il regolamento ufficiale della nuova edizione del Serale. Come già successo negli anni passati, i ragazzi si sfideranno in diverse manche e saranno giudicati dalla giuria, da una commissione interna o anche dai loro professori:

Ogni puntata sarà strutturata in diverse manches, sull’esito delle quali potranno esprimere il proprio gradimento, il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici, ma anche i professori presenti in studio. Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà determinare alcune svolte narrative del programma esprimendo il proprio gradimento nei confronti dei singoli concorrenti/squadre [...] Inoltre, la commissione interna, i giudici, i professori presenti in studio potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto, o i concorrenti che affronteranno le sfide, ecc. Potrebbero essere proposte inoltre al pubblico ulteriori sessioni di televoto per individuare il gradimento del pubblico sui singoli concorrenti. A discrezione della produzione potrebbero essere proposte al pubblico ulteriori sessioni di televoto, anche di durata settimanale.

