Amici 24, Rudy Zerbi e la maestra Celentano svelano: "Orgogliosi e fieri dei nostri ragazzi"

Gli amatissimi e simpaticissimi Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano raccontano a Verissimo come sta procedendo la loro esperienza nella scuola di Amici 24.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono tra i professori più amati di Amici. Ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, i due coach hanno parlato di come sta andando questa edizione del talent show di Maria De Filippi ed elogiato i ragazzi della loro squadra, ovvero Chiamamifaro, Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Alessia e Chiara.

Le confessioni di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Sabato 5 aprile 2025 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. Nell'attesa, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno rilasciato una nuova intervista a Verissimo in cui hanno raccontato come stanno andando le cose quest'anno. I due professori della scuola sono al timone della squadra formata da Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci. A proposito dei ragazzi, la maestra e Rudy hanno rivelato di esseri fieri di loro:

Siamo carichi, abbiamo voglia di far vedere i nostri ragazzi di cui siamo molto fieri. Ce li portiamo dall’inizio dell’anno ed è stata una scelta giusta da sempre e la stiamo confermando, siamo molto contenti. Sì mi rivedo un po’ in loro, nei loro momenti di up and down ma i momenti di "no" ti forgiano e ti fanno godere i momento "sì". Quando si parla di giovani hai un po’ in mano la loro vita, noi siamo orgogliosi. Questa è un’esperienza meravigliosa che si porteranno dietro per tutta la vita.

Dopo aver elogiato la loro squadra del Serale, la maestra Celentano e Zerbi hanno parlato della loro amicizia che dura da tantissimo tempo ed elencato i loro rispettivi pregi e difetti. Non solo. Il professore del talent show di Maria De Filippi ha colto l'occasione anche per elogiare Amici, che negli anni ha sfornato davvero tanti talenti:

Amici ha sfornato tanti talenti, Maria ha dato tanto alla musica italiana con i cantanti. Nomi come Annalisa, Elodie, Emma, Irama, The Kolors, Angelina e tanti altri. Quello che si vede meno è che tutti i ballerini che escono da Amici continuano a lavorare tutti [...] Io e la maestra sono certo che saremo amici per tutta la vita. Lei deve credere più in se stessa perché è fantastica! Lei è il mio grillo parlarne nelle discussioni, tanti anni fa mi faceva dei pezzi…

I ragazzi del Serale di Amici 24

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo 2025, ha visto l'eliminazione della latinista Raffaella Mitaritonna. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio finale contro Chiamamifaro e Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola.

Con l'uscita di scena di Raffaella, Asia De Figlio e Vybes, sono 12 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi saranno i prossimi eliminati? L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici è per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la terza puntata del Serale.

