Amici 24, Raffaella fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della ballerina dopo l'eliminazione (VIDEO)

Dopo Asia De Figlio e Vybes, anche Raffaella Mitaritonna è stata costretta a lasciare il Serale di Amici 24: la giovane latinista della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio finale contro il cantante Luke!

Raffaella Mitaritonna è stata la terza eliminata dal Serale di Amici, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. La ballerina di Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio finale contro Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Raffaella eliminata da Amici: le prime dichiarazioni sui social

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione definitiva della giovane latinista Raffaella Mitaritonna. L'allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio contro Chiamamifaro Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola.

Raggiunta dai microfoni di Witty, Raffaella ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici. Un'esperienza breve, ma ricca di emozioni e soddisfazioni, che rifarebbe altre mille volte. "Io non sono stata tanto nella scuola, però, è diventata una seconda casa per me" ha esordito così la giovane ballerina con la voce rotta dal pianto:

Lascio un pezzo di cuore qui, è stata un'esperienza bellissima, la rifarei altre mille volte. Speravo davvero di prendere quel banco, è stato tutto bello a prescindere da come è andata. Il pubblico ti fa sentire fin da subito una persona speciale. Ci ho messo sempre il cuore. Se oggi sono arrivata dove sono è soprattutto grazie ai miei genitori. I miei compagni sono stati tutti meravigliosi, meritano di andare avanti.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Con l'uscita di scena delle ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna e del cantautore romano Vybes, sono 12 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

E infine Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici 24 è per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la terza puntata del Serale. Chi saranno i prossimi eliminati?

