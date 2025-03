Amici 24, Deborah Lettieri dopo la seconda puntata del Serale: "Stimo Anna Pettinelli, siamo nate per risplendere"

News VIP

La professoressa Deborah Lettieri pubblica un post sui social dopo la seconda puntata del Serale di Amici 24 in cui sottolinea il bel rapporto nato con la sua collega Anna Pettinelli.

Cresce l'attesa per la terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Intanto, la professoressa Deborah Lettieri ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha speso parole di stima e affetto nei confronti della collega Anna Pettinelli.

La dedica di Deborah Lettieri ad Anna Pettinelli

Deborah Lettieri è una delle professoresse della 24esima edizione di Amici. Insieme ad Anna Pettinelli guidano il team formato dai cantanti Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e dalla ballerina Francesca Bosco. A poche ore dalla seconda puntata del Serale, che l'ha vista protagonista di un acceso confronto con la maestra Alessandra Celentano, la professoressa di ballo ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un post sui social.

Nel post, che secondo molti è stato una velata frecciatina a quello che è accaduto durante l'ultima puntata del fortunato talent show di Canale 5, la Lettieri ha speso parole di stima e affetto nei confronti della sua collega Anna:

Perché a volte l’empowerment ha una colonna sonora pop, un ritmo anni ’90, e l’ironia di chi ha imparato a prendersi sul serio… senza mai prendersi troppo sul serio. Sul palco, con una donna che stimo profondamente, Anna Pettinelli, a ricordarci che la forza non è una posa da assumere: è una vibrazione che ci attraversa, una libertà che scegliamo, una complicità che si sente anche quando ci si lancia uno sguardo e basta. Non siamo nate per stare zitte. Non siamo nate per stare composte. Siamo nate per risplendere, riderci su, muoverci insieme. E per ballare, ovviamente. Sempre.

Raffaella eliminata dal Serale

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo 2025, ha visto l'eliminazione della latinista Raffaella Mitaritonna. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio finale contro Chiamamifaro e Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola.

Raggiunta dai microfoni di Witty, Raffaella ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Un'esperienza breve, ma ricca di emozioni e soddisfazioni, che rifarebbe altre mille volte: "Io non sono stata tanto nella scuola, però, è diventata una seconda casa per me. Lascio un pezzo di cuore qui, è stata un'esperienza bellissima, la rifarei altre mille volte. Speravo davvero di prendere quel banco, è stato tutto bello a prescindere da come è andata".

Con l'uscita di scena di Asia De Figlio, Vybes e Raffaella, sono 12 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi saranno i prossimi eliminati? L'appuntamento è per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la terza puntata del Serale.

