Amici 24, Nicolò Filippucci torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ora comincia un nuovo viaggio"

Il talentuoso cantante Nicolò Filippucci ha perso al ballottaggio contro Antonia Nocca e TrigNO ed è stato costretto a lasciare la scuola di Amici 24 a un passo dalla finale: ecco cosa ha rivelato sui social dopo la sua eliminazione dal Serale!

Nicolò Filippucci è stato l'ultimo allievo eliminato dal Serale di Amici 24. Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio contro Antonia Nocca e TrigNO ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi a un passo dalla finale.

Le prime dichiarazioni sui social di Nicolò dopo l'addio ad Amici

La semifinale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio 2025, ha visto l'eliminazione definitiva del cantante Nicolò Filippucci. Chiamati a scegliere chi mandare in finale, i tre giudici del Serale hanno votato prima TrigNO e poi Antonia Nocca a discapito del giovane allievo di Anna Pettinelli. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti i fan del talent show di Maria De Filippi visto che era considerato addirittura come il papabile vincitore di questa edizione.

A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita di scena, il talentuoso cantante della squadra capitanata da Emanuelo Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nella scuola più famosa e seguita d'Italia e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nel programma:

Grazie Amici, grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro. Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. Un enorme grazie anche a tutti i Vocal Coach, a Giordana Angi e a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco. Grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno, siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto ad Anna Pettinelli, che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente. Ora comincia un nuovo viaggio.

Fuori Nicolò da Amici24: ottimi ascolti per la semifinale

Ottavo successo consecutivo per Amici 24 che, con la Semifinale, ha segnato una share del 27.70% con 3 milioni 784 mila spettatori. Picchi della serata: alle ore 21.59 sono 4 milioni 569 i telespettatori sintonizzati, mentre alle ore 24.18 la share vola al 36.66%. Risultato eccellete sui target: sui giovanissimi 15-19 anni la share segna il 42.08%, mentre sul target 15-34 la share segna il 36.82%.

Con l'eliminazione di Nicolò Filippucci, i talenti in corsa per la vittoria finale sono i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnagrande) e i ballerini Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Chi sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi? L'appuntamento con la finale è per domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

