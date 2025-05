Amici 24, Nicolò Filippucci fuori dalla finale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione dal Serale

News VIP

La semifinale di Amici, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata di Nicolò Filippucci. Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio contro TrigNO e Antonia Nocca ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi a un passo dalla finale.

Nicolò fuori dalla finale di Amici 24

L'ottava puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio su Canale 5, ha visto la proclamazione dei cinque finalisti e l'eliminazione dalla gara di Nicolò Filippucci. Il talentuoso cantante della squadra capitanata da Emanuelo Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO (Pietro Bagnagrande) e Antonia Nocca ed è stato costretto a lasciare la scuola a un passo dalla finalissima del talent show di Maria De Filippi.

Chiamati a scegliere chi mandare in finale, i tre giudici del Serale hanno votato prima TrigNO e poi Antonia a discapito di Nicolò. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti visto che il cantante era considerato addirittura come il papabile vincitore di questa edizione. "Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in questo programma, dalla produzione agli autori fino a te, Maria" ha dichiarato il ragazzo emozionato prima di lasciare lo studio "Ringrazio anche i giudici, i vocal coach, il corpo di ballo, tutti i ballerini e tutte le persone che lavorano qua...è stato un sogno e mi dispiace che si sia fermato a un passetto dalla fine".

Le prime dichiarazioni di Nicolò dopo l'eliminazione

Dopo aver lasciato definitivamente la casetta di Amici 24, il cantante Nicolò Filippucci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Witty. Ripensando al suo intenso e lungo percorso nel talent show di Canale 5 e ricordato le sue ultime esibizioni sul palco del Serale, il giovane e talentuoso allievo di Anna Pettinelli ha confessato:

Non sono fierissimo di non essere arrivato in finale, però penso di aver fatto un percorso lungo e di aver lavorato tanto anche su me stesso. Sono fiero di chi sono oggi [...] Ho tante cose in più, penso di essere cresciuto. È stato bello, non me lo aspettavo. Questa esperienza mi ha permesso di lavorare tanto su quello che spero diventi il mio lavoro. Mi mancherà lavorare ogni giorno in sala, mi mancheranno i ragazzi, le prove, mi mancherà questa vita.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Nicolò, i finalisti sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Francesco Fasano e TrigNO (Pietro Bagnadentro). Chi vincerà la 24esima edizione di Amici? L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con l'ultima puntata del Serale.

