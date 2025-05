Amici 24: Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia sono i finalisti della 24esima edizione (VIDEO)

News VIP

Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNO e Antonia Nocca sono i cinque finalisti della 24esima edizione di Amici!

Colpo di scena al Serale di Amici 24. Nel corso della Semifinale, andata in onda stasera su Canale 5, sono stati proclamati i cinque finalisti della 24esima edizione del talent show. I ragazzi che si contenderanno la vittoria finale sono: Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Daniele Doria, TrigNO (Pietro Bagnagrande) e Antonia Nocca.

I finalisti di Amici 24

Nel corso della semifinale, la giuria del Serale ha deciso che a disputarsi la vittoria finale saranno Antonia Nocca, TrigNO, Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Il talentuoso ballerino della squadra dei PettiLo è stato il primo a conquistare la maglia per accedere alla finalissima. Un talento puro entrato alla fine del pomeridiano, ma che ha subito conquistato tutti, dai professori al pubblico di Canale 5.

Alessia è stata la seconda allieva ad accedere alla finale di Amici 24. Entrata nella scuola più famosa e seguita d'Italia fortemente voluta dalla maestra Celentano, la campionessa di latino americano ha conquistato il cuore di tutti con la sua spontaneità ed energia. Il suo percorso è stato costellato da conferme e riconoscimenti per il suo talento. Daniele, insieme ad Alessia e Francesco, rappresenta la categoria ballo in finale. Una grande sorpresa ed emozione per il giovane ballerino della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che non si aspettava minimamente di riuscire a conquistare un posto nell'ultima puntata del Serale.

TrigNO è stato il primo cantante di Amici a conquistare un posto in finale. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli è stato tra i protagonisti più amati e discussi della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. La sua esperienza è stata ricca di colpi di scena, critiche, provvedimenti disciplinari ma anche tante soddisfazioni; il giovane infatti ha pubblicato diversi brani nella scuola: A un passo da me, 100 sigarette, Maledetta Milano. Antonia è stata l'ultima allieva a prendere la maglia della finalissima. Il suo talento ha conquistato sia i telespettatori che i giudici del Serale, che l'hanno premiata mandandola in finale al posto di Nicolò. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo Giganti, Dove ti trovi tu, Romantica e Relax.

Antonia, TrigNO, Alessia, Daniele e Francesco volano in finale: Nicolò viene eliminato a un passo dal Serale

La semifinale di Amici, andata in onda sabato 10 maggio, ha visto la proclamazione dei cinque finalisti della 24esima edizione. Brutte notizie per il bravissimo Nicolò Filippucci, che è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. La giuria del Serale, formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario, ha deciso di premiare TrigNO e Antonia e di interrompere il percorso del giovane allievo di Anna Pettinelli. Un'eliminazione che è stata commentata in studio dalla conduttrice:

Bravo! Tu sei sempre molto contenuto, educatissimo, cresciuto con rigore e disciplina, hai un controllo imbarazzante per avere 18 anni. Io lo so che ti dispiace, ma non conta necessariamenete arrivare in finale. Conta come canti e cosa canti.

Chi, tra Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNO e Antonia Nocca, sarà il vincitore assoluto di Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che andrà in onda il prossimo domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

